Судмедэксперт воссоздал лица древних мумий

Лица трех мужчин, живших в Древнем Египте более 2000 лет назад, были возвращены к жизни.

Цифровые реконструкции изображают мужчин в возрасте 25 лет на основе данных ДНК, извлеченных из их мумифицированных останков.

Мумии пришли из Абусира эль-Мелека, древнего египетского города в пойме к югу от Каира, и они были похоронены между 1380 г. до н.э. и 425 г. н.э. Ученые из Института науки истории человечества Макса Планка в Тюбингене, Германия, секвенировали ДНК мумий в 2017 году. Это была первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.

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И теперь исследователи из Parabon NanoLabs, компании, занимающейся технологиями ДНК, в Рестоне, штат Вирджиния, использовали эти генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий с помощью процесса, называемого судебно-медицинским фенотипированием ДНК, которое использует генетический анализ для прогнозирования формы черт лица. и другие аспекты внешнего вида человека.

"Это первый раз, когда комплексное фенотипирование ДНК было выполнено на ДНК человека этого возраста", - говорится в заявлении представителей Parabon. Исследователи показали лица мумий 15 сентября на 32-м Международном симпозиуме по идентификации человека в Орландо, штат Флорида.

Ученые использовали метод фенотипирования под названием Snapshot, чтобы предсказать происхождение мужчин, цвет кожи и черты лица. Они обнаружили, что у мужчин была светло-коричневая кожа с темными глазами и волосами. В целом, согласно заявлению, их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

Затем исследователи создали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий, и рассчитали тепловые карты, чтобы выделить различия между тремя людьми и уточнить детали каждого лица. Затем судебно-медицинский эксперт объединил эти результаты с прогнозами Snapshot относительно цвета кожи, глаз и волос.

Работа с ДНК древнего человека может быть сложной по двум причинам: ДНК часто сильно деградирована и обычно смешана с ДНК бактерий, сказала Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике.

Тепловые карты разных лиц позволили ученым уточнить детали и выделить различия в чертах мумий Parabon NanoLabs

"Между этими двумя факторами количество человеческой ДНК, доступной для секвенирования, может быть очень небольшим", - сказал Грейтак. Однако, поскольку подавляющее большинство ДНК является общей для всех людей, ученым не нужен весь геном, чтобы составить физическое изображение человека. Скорее, им нужно только проанализировать определенные специфические места в геноме, которые различаются у разных людей, известные как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP). По словам Грейтака, многие из этих SNP кодируют физические различия между людьми.

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Однако иногда древняя ДНК не предоставляет достаточно SNP, чтобы определить конкретный признак. В таких случаях ученые могут заменить отсутствующие генетические данные на подставленные значения, полученные из других близлежащих SNP, сказала Джанет Кэди, ученый-биоинформатик Parabon. Статистика, рассчитанная на основе тысяч геномов, показывает, насколько тесно каждый SNP связан с отсутствующим соседом, сказала Кэди. Оттуда исследователи могут сделать статистический прогноз того, какой был пропавший SNP.

Грейтак сказал, что процессы, использованные на этих древних мумиях, также могут помочь ученым воссоздать лица для идентификации современных останков. По словам Грейтака, из примерно 175 случаев, которые исследователи Parabon помогли решить с помощью генетической генеалогии, до сих пор девять были проанализированы с использованием методов этого исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые найдена беременная мумия.