TikTok достиг миллиарда пользователей в месяц по всему миру
Нельзя отрицать, что TikTok удалось привлечь внимание многих пользователей смартфонов по всему миру. Несмотря на некоторые политические препятствия в некоторых странах, включая США и Индию, TikTok объявил, что теперь у него 1 миллиард активных пользователей в месяц по всему миру.
@tiktok
✨ 1 billion✨ people on TikTok! Thank you to our global community 🎉♬ original sound - TikTok
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TikTok, будучи китайской компанией, подверглась тщательной проверке со стороны правительства США из-за ее практики сбора данных и обвинений в шпионаже за американскими гражданами. Соцсеть также столкнулась с запретом в США во время администрации Трампа. От компании требовали заключить сделку с одной из американских компанией. Спустя несколько месяцев появились сообщения о том, что переговоры о сделке провалились после того, как Байден вступил в должность.
Instagram достиг того же рубежа летом 2018 года и изо всех сил пытается сохранить свои позиции в качестве популярного социального приложения. С ростом популярности TikTok и его форматов коротких видео, как Instagram, так и YouTube попытались включить свои аналоги TikTok в Instagram Reels и YouTube Shorts.
Еще в июле глава Instagram Адам Моссери признал, что TikTok становится огромным конкурентом и что фокус приложения должен быть изменен с его первоначальной предпосылки быть приложением для обмена фотографиями на четыре основных направления: создатели, видео, покупки и обмен сообщениями.
Напомним, ранее сообщалось, что TikTok начал прятать подростковые видео от всех.
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