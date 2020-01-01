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TikTok достиг миллиарда пользователей в месяц по всему миру

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Соцсеть стала одной из самых быстрорастущих.
TikTok бьет рекорды по популярности
TikTok бьет рекорды по популярности
pixabay

Нельзя отрицать, что TikTok удалось привлечь внимание многих пользователей смартфонов по всему миру. Несмотря на некоторые политические препятствия в некоторых странах, включая США и Индию, TikTok объявил, что теперь у него 1 миллиард активных пользователей в месяц по всему миру.

@tiktok

✨ 1 billion✨ people on TikTok! Thank you to our global community 🎉

♬ original sound - TikTok

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TikTok, будучи китайской компанией, подверглась тщательной проверке со стороны правительства США из-за ее практики сбора данных и обвинений в шпионаже за американскими гражданами. Соцсеть также столкнулась с запретом в США во время администрации Трампа. От компании требовали заключить сделку с одной из американских компанией. Спустя несколько месяцев появились сообщения о том, что переговоры о сделке провалились после того, как Байден вступил в должность.

Instagram достиг того же рубежа летом 2018 года и изо всех сил пытается сохранить свои позиции в качестве популярного социального приложения. С ростом популярности TikTok и его форматов коротких видео, как Instagram, так и YouTube попытались включить свои аналоги TikTok в Instagram Reels и YouTube Shorts.

Еще в июле глава Instagram Адам Моссери признал, что TikTok становится огромным конкурентом и что фокус приложения должен быть изменен с его первоначальной предпосылки быть приложением для обмена фотографиями на четыре основных направления: создатели, видео, покупки и обмен сообщениями.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok начал прятать подростковые видео от всех.

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Теги: TikTok, соцсеть, рекорд
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