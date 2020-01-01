iPhone 13 Pro испытали кувалдой на прочность

Выдержит ли дисплей Ceramic Shield такое испытание?

Apple утверждает, что ее дисплей Ceramic Shield, разработанный нью-йоркской Corning, обеспечивает улучшенную производительность падения в четыре раза по сравнению с предыдущими версиями телефона.

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Поскольку блогер TechRax любит делать вещи немного по-другому, он решает отказаться от традиционного испытания на падение, когда вы отпускаете телефон с определенной высоты, чтобы посмотреть, как он справится с ударом.

Вместо этого его тест включает в себя удары по дисплею молотком.

Конечно, это не реальный сценарий, так как немногие люди могут внезапно уронить молоток на дисплей iPhone в течение обычного дня. Но он позволяет увидеть, сколько ударов может выдержать дисплей Ceramic Shield iPhone, прежде чем он наконец треснет.

TechRax, который, согласно его каналу на YouTube, "ломает технологии с 2011 года", начинает с относительно мягких одиночных ударов, при которых молоток падает на дисплей с высоты нескольких дюймов. Экран iPhone 13 Pro комфортно справляется с каждым ударом, на стекле не остается никаких значительных следов.

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Затем испытание переходит к повторяющимся ударам с чуть большим весом позади них. Это все еще тот удар, с которым вы ожидаете, что ваш iPhone 13 Pro сможет справиться, хотя мы, конечно же, не советуем вам пробовать.

С дисплеем все еще нетронутым, TechRax начинает бить iPhone 13 Pro с большей энергией, но последний телефон Apple выдерживает. "Вау, супер долговечные, я имею в виду, что на данный момент они очень качественные", - комментирует TechRax.

Однако через некоторое время экран телефона наконец треснет, а при дополнительных ударах экран теряет мощность и начинает разрушаться. Неудивительно, что задняя часть стекла также разбилась, несмотря на то, что не получила прямых ударов.

В целом, прочность телефона впечатляет, и она должна вселить уверенность в владельцев iPhone 13, у которых дома много молотков.

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Apple явно довольна своим партнерством с Corning, инвестировав в компанию почти 500 миллионов долларов за последние четыре года, чтобы помочь ей расширить свои производственные мощности в США и стимулировать исследования и разработки новых технологий, направленных на обеспечение надежности и длительного срока службы продукта.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone X провалил тест на прочность.