Астронавт сделал потрясающую фотографию полярного сияния над Землей

Астронавты на Международной космической станции каждый день видят удивительные виды Земли, но одно явление никогда не перестает их трепетать: полярное сияние.

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке поделился потрясающей фотографией полярного сияния со своего наблюдательного пункта на высоте около 402 км над Землей. Это одно из лучших изображений полярного сияния, когда-либо сделанных с МКС.

На фотографии, сделанной Песке, видны зеленые ленты, извивающиеся по всей планете, изгибаясь высоко в атмосфере у горизонта и переходя в пики красного света вдалеке. Под красочным дисплеем над океаном кружатся облака.

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"Еще одно полярное сияние, но это особенное, потому что оно такое яркое. Это полная луна освещает теневую сторону Земли почти как дневной свет", - написал Песке в Twitter.

Он не уточнил, где на планете были эти огни, и были ли они северным сиянием или южным полярным сиянием.

Полярные сияния в целом являются результатом столкновения заряженных частиц Солнца с нашей планетой. Частицы направляются к полюсам магнитным полем Земли, а затем взаимодействуют с частицами в нашей атмосфере.

Этот поток солнечного ветра, как он известен, всегда омывает Землю, но иногда извержения на Солнце вызывают более крупные выбросы частиц, вызывая поразительные полярные сияния, подобные этому.

Напарница Песке, астронавт NASA Меган МакАртур, в прошлом месяце рассказала Insider, что полярное сияние тоже поразило ее.

"Я не была удивлена ​​полярными сияниями, но была потрясена тем, насколько захватывающе они были на самом деле и как завораживающе было увидеть это своими глазами", - сказала она.

Песке и Макартур собираются вернуться на Землю в ноябре.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало полярное сияние с орбиты.