Xiaomi выпустила селфи-смартфон CIVI с расчетом на женщин

Смартфон предлагает 32-мегапиксельную селфи-камеру, экран AMOLED с частотой 120 Гц и процессор Snapdragon 778G.

Xiaomi CIVI, первый смартфон компании под брендом CIVI, выпущен в Китае. В сообщениях утверждалось, что серия CC9, дебютировавшая в 2019 году, была переименована в CIVI. Недавно анонсированный Xiaomi CIVI - это селфи-телефон с впечатляющим дизайном, который может привлечь покупателей-женщин. Вот вся информация о спецификациях, функциях и ценах Xiaomi CIVI.

Технические характеристики Xiaomi CIVI

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Xiaomi CIVI имеет 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с изогнутыми краями и пуансона отверстие в верхнем центральном положении. Он обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Одной из главных достопримечательностей CIVI является 32-мегапиксельный объектив Samsung GD1 с такими функциями, как автофокус, двойная мягкая светодиодная вспышка и технология обновления кожи. Последний основан на глубоком изучении характеристик кожи для восстановления недостатков лица, таких как прыщи, прыщи и т. д.

Основная камера Xiaomi CIVI состоит из 64-мегапиксельной основной камеры, сверхширокого объектива с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельной макро-камеры. Телефон работает под управлением ОС Android 11 на базе MIUI 12.5. Что касается дизайна, он имеет стекло AG на задней панели и металлическую рамку.

Внешний вид Xiaomi CIVI xiaomi

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Набор микросхем Snapdragon 778G обеспечивает телефон до 12 Гб LPDDR4x памяти и до 256 Гб UFC 3.1. Устройство поставляется с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 55 Вт. Смартфон предлагает другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с питанием от Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм.

Цены и доступность Xiaomi CIVI

Варианты Xiaomi CIVI и их цены следующие:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения - 2599 юаней (~ 404 доллара)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения - 2899 юаней (~ 449 долларов)

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения - 3199 юаней (~ 495 долларов)

Телефон будет доступен в таких цветах, как голубой, блестящий черный и розовый. В настоящее время нет информации о его доступности за пределами Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi анонсировала смартфон Mi 10 Ultra с самой лучшей камерой.