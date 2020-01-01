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Apple исправит ошибку c разблокировкой iPhone 13 с помощью Apple Watch

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Смартфон не разблокировался, когда к нему подносили смарт-часы.
iPhone 13 получит обновление для исправления бага
iPhone 13 получит обновление для исправления бага
engadget

Вы не можете разблокировать свой новый iPhone 13 с помощью Apple Watch? Пока не отчаивайтесь. Согласно MacRumors, компания Apple уже пообещала исправить ошибку, которая предотвращает разблокировку через "предстоящее обновление программного обеспечения". Apple заявила, что вы можете отключить эту функцию в настройках и полагаться на ввод кода, пока этот патч решение не придет на телефон, хотя сроки для исправления не указаны.

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Ошибка обычно сообщает пользователям, что iPhone "не может общаться" с Apple Watch. Другие вообще не могут настроить функцию разблокировки. Как вы можете себе представить, это серьезная проблема, если вы носите маску для лица и не можете использовать Face ID для входа в систему.

Возможно, вам не придется ждать слишком долго. Хотя Apple только недавно начала тестирование бета-версии iOS 15.1, у компании есть долгая история выпуска небольших, но быстрых обновлений, которые исправляют вопиющие ошибки и дыры в безопасности. Хотя Apple явно не хотела, чтобы запуск iPhone 13 происходил именно так, проблема вряд ли продлится долго.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки до презентации iPhone 13 в Сеть попали его изображения.

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Теги: iPhone 13, Apple, Apple Watch, ошибка
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