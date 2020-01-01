Проверить качество воды сможет смартфон

Камера смартфона может определить загрязненность питьевой воды.

Несмотря на то, что людям в бедных странах жизненно важно проверять источники питьевой воды на наличие загрязняющих веществ, им часто не хватает оборудования для проведения таких тестов. Новая система может помочь, поскольку она использует камеру смартфона для проверки крошечных водных организмов.

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Разработанную учеными Сингапурского университета технологии и дизайна установку можно использовать для анализа неочищенных образцов воды из озер или рек на месте в течение нескольких минут.

Команда под руководством профессора Хавьера Фернандеса начала с наблюдения за одноклеточными организмами, известными как парамеции, которые широко распространены в водоемах по всему миру. Первоначально исследователи отметили среднюю скорость плавания организмов в чистой воде, а затем наблюдали, насколько эта скорость уменьшилась при введении различных концентраций загрязняющих веществ, таких как тяжелые металлы и антибиотики.

Когда ученые впоследствии измерили скорость плавания парамеций в образцах воды - с помощью простого микроскопа на камере смартфона и алгоритмов отслеживания объектов - они обнаружили, что могут точно определить, насколько загрязнена вода, исходя из того, насколько медленнее, чем обычно организмы плавали.

Например, даже когда тяжелые металлы присутствовали в концентрациях, которые считались половиной того, что безопасно для человека, скорость плавания парамеций снизилась вдвое.

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"Таким образом, взятие образца воды и измерение скорости парамеций можно использовать как простой метод оценки пригодности для питья без использования специального оборудования или химикатов", - говорит Фернандес. "Обычно для каждого загрязнителя требуется отдельный тест, но плавание парамеций - это глобальное измерение".

Напомним, ранее сообщалось, что в речной воде по всему миру обнаружили антибиотики.