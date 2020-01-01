Видеорегистраторы помогли найти три упавших метеорита в Словении

По видео с регистраторов удалось отследить путь падения космических камней.

Прилежно проследив запись с видеорегистратора особенно впечатляющего огненного шара, увиденного над Центральной Европой в феврале 2020 года, группа ученых определила возможный источник космического камня.

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Огненный шар, появившийся 28 февраля в 10:30 по местному времени, был зафиксирован несколькими камерами, разбросанными по Словении, Хорватии, Италии, Австрии и Венгрии. На кадрах видно, как космический камень разбивается на 17 более мелких частей во время взрыва в воздухе, когда астероид переживает резкий проход через атмосферу Земли, прежде чем упасть на поверхность планеты.

Местные жители нашли возле словенского города Ново-Место три предмета общим весом 720 грамм. (Однако самого большого фрагмента на видеозаписи - потенциального метеорита на 10 килограммов, по словам исследователей, - нет.)

Чтобы лучше понять событие, группа ученых решила собрать воедино кадры, чтобы отследить путь космического камня к Земле. Обычно это достигается путем отслеживания пути огненного шара через звезды, но этот метеор упал днем.

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Поэтому ученые наняли местных жителей, чтобы они сфотографировали те же достопримечательности, что и на видео. Объединив кадры огненного шара, изображения неба и кадры известного источника света, снятые одним из тех же типов камер, которые использовались для огненного шара, исследователи смогли составить путь для космического камня.

Путь предполагает, что метеор может быть вызван околоземным астероидом, хотя ученые не уверены.

Напомним, ранее сообщалось, что в США засняли падение большого метеора.