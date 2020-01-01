Microsoft выпустила финальную версию Windows 11 для тестировщиков

Она доступна для тестировщиков.

Windows 11 уже можно скачать theverge.com

После нескольких месяцев тестирования Microsoft сегодня выпускает финальную версию Windows 11 на свой канал Release Preview. Это последний шаг перед более широким распространением на существующие устройства 5 октября. Если вы не хотите ждать до 5 октября, вы можете переключиться на Release Preview в Windows 10 сегодня и получить бесплатное обновление до Windows 11.

Читай также: Антивирус Windows будет избавляться от чистилок

Вот как выполнить раннее обновление до Windows 11:

Проверьте, совместим ли ваш компьютер с Windows 11, с помощью приложения Microsoft PC Health.

Если ваш компьютер поддерживается, вам необходимо зарегистрироваться в качестве участника программы предварительной оценки Windows на сайте Microsoft, чтобы получить обновление до Windows 11 раньше. Раздел Windows Insider в Windows 10. theverge.com

На существующем ПК с Windows 10 зайдите в Настройки> Обновление и безопасность> Программа предварительной оценки Windows.

Нажмите кнопку “Начать“ и привяжите учетную запись Microsoft, которую вы использовали для регистрации в качестве участника программы предварительной оценки Windows.

Когда будет предложено выбрать настройки программы предварительной оценки, выберите Release Preview.

Подтвердите и примите условия Microsoft, а затем перезагрузите компьютер.

Вернитесь в Настройки> Обновление и безопасность, и вы должны увидеть новый баннер с дополнительным обновлением до Windows 11. Приглашение к обновлению Windows 11 для инсайдеров Release Preview theverge.com

Щелкните вариант загрузки и установки и следуйте инструкциям, чтобы получить Windows 11.

После успешного обновления до Windows 11 вы можете перейти в «Настройки»> «Центр обновления Windows» и выбрать «Прекратить получение предварительных сборок», чтобы отменить регистрацию в предварительных обновлениях для Windows 11 и остаться с финальной версией.

Читай также: Как проверить компьютер на совместимость с Windows 11: Ответ

Microsoft также выпустила файлы ISO для финальной версии Windows 11, сборка 22000.194. Вы можете загрузить файл ISO, который позволит вам выполнить чистую установку Windows 11, с веб-сайта Microsoft Windows Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft изменила требования к компьютерам для установки Windows 11.