Китай отправляет первую женщину-тайконавта на новую космическую станцию

Ван Япин, вероятно, станет первой женщиной на новой космической станции Китая.

Ожидается, что одна из немногих женщин-астронавтов Китая будет включена в состав экипажа предстоящей миссии Шэньчжоу-13 на китайскую космическую станцию.

Экипаж из трех человек Шэньчжоу-12 только что вернулся на Землю после 90 дней пребывания на борту модуля Тяньхэ космической станции Тяньгун, но Китай уже готовится к следующему посещению своей новой орбитальной заставы. Грузовой космический корабль Тяньчжоу-3 был запущен и состыкован с Тяньхэ в понедельник (20 сентября), имея на борту почти 6000 кг припасов, и следующий экипаж, как ожидается, отправится в Шэньчжо 3 октября из Цзюцюань в пустыне Гоби.

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Хотя официально состав экипажа не объявлен, китайские СМИ открыто обсуждают возможность включения в него женщины.

Это предположение представляется вполне обоснованным. В резервной команде для миссии Шэньчжоу-12 были Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.

Чжай прилетел еще в 2008 году, когда он командовал миссией Шэньчжоу-7. Е еще предстоит летать, но в июле 2016 года он участвовал в программе обучения астронавтов Европейского космического агентства по оценке и развитию навыков человеческого поведения и работоспособности (CAVES), в частности, вместе с астронавтами NASA.

Тем временем Ван Япин стала второй китаянкой, побывавшей в космосе в 2013 году на космическом корабле Шэньчжоу-10, посетившем космическую лабораторию Тяньгун-1, которая была спроектирована как испытательный стенд для гораздо более крупного модуля Тяньхэ. Во время миссии Ван прочитала лекцию школьникам с орбиты.

Ван входила в дублирующую команду Шэньчжоу-9; этот резервный состав затем получил добро на Шэньчжоу-10. Известно также, что Ван в начале этого года проходила подготовку для полетов на космическую станцию.

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В случае подтверждения на Шэньчжоу-13 Ван станет первой женщиной, посетившей Китайскую космическую станцию. Ее ожидаемое участие примечательно, учитывая, что отряд тайконавтов - космонавтов Китая - состоит преимущественно из мужчин. Только двое из 12 китайских астронавтов, побывавших в космосе, были женщинами. Первым был Лю Ян на Шэньчжоу-9 в 2012 году, за год до полета Ван.

Ситуация, вероятно, станет еще более мужской. Китай завершил новый этап отбора космонавтов в 2020 году, впервые открыв заявки как для пилотов ВВС, так и для пилотов ВВС. Однако из 18 отобранных стажеров только одна была женщина.