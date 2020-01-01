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Вихревая установка своими руками: Эксперименты

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Пушка из огнетушителя способна свалить человека с ног.

Блогеры из SuperCrastan решили сделать штуковину, которая может сбить вас с ног при помощи воздуха. Интересно? Еще бы!

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Начали с самого простого - ведра, резинок, кулька и скотча. Такая низкоскоростная вихревая пушка может пускать небольшие кольца дыма.

Но зачем нужна низкоскоростная, когда можно создать высокоскоростную пушку?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать магнетронную пушку из микроволновки.

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Теги: эксперименты, видео
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