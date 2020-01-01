США подтвердили строительство пяти атомных бомбардировщиков

Они должны быть готовы к 2027 году.

Секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл официально подтвердил, что пять прототипов стратегических тяжелых бомбардировщиков B-21 Raider строятся компанией Northrop Grumman на заводе ВВС США 42 в Палмдейле, штат Калифорния. Это заявление было сделано, когда Кендалл выступил с обращением о состоянии вооруженных сил на конференции по воздуху, космосу и киберпространству Ассоциации ВВС в Национальной гавани, штат Мэриленд.

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Одна вещь, которая отличила программу B-21, - это завеса секретности, окружающая ее. Помимо признания его существования и таких публичных записей, как стоимость бомбардировщика, детали самолета и график его разработки были отрывочными с момента начала программы в 2014 году.

Это понятно, учитывая важность B-21, который однажды составит одну треть американской триады ядерного сдерживания, две другие - это ракеты наземного базирования и ракеты подводного базирования. Из-за того, что современные средства противовоздушной обороны становятся все изощреннее, бомбардировщик с ядерным оружием, предназначенный не только для подхода, но и для проникновения на территорию противника, должен включать в себя некоторые чрезвычайно сложные технологии.

В результате публика мало что узнала о B-21 Raider, названном в честь Doolittle Raiders времен Второй мировой войны, за исключением общих слов и необычной концепции художника. В январе Рэндалл Уолден, директор Управления быстрых возможностей ВВС и исполнительный директор программы B-21 Raider Program, заявил в интервью журналу Air Force Magazine, что два бомбардировщика находятся в стадии строительства, и теперь у секретаря Кендалла есть подтверждения, что собираются пять прототипов парка, который в один прекрасный день будет насчитывать от 100 до 200 самолетов стоимостью 550 миллионов долларов, что указывает на то, что программа продвинулась намного дальше, чем предполагалось ранее.

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Планируемый к вводу в эксплуатацию в 2027 году, B-21 присоединится к бомбардировщикам B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit и, в конечном итоге, заменит их по мере вывода из эксплуатации. Мало того, что B-21 будет использовать обычное и ядерное оружие в версиях для противостояния и прямой атаки, но его усовершенствованная конструкция позволит ему выполнять разведку, наблюдение и разведку, электронную атаку, быть командным центром и выполнять другие задачи.

Что касается характеристик, B-21 Raider все еще остается в секрете. Что известно, так это то, что он будет иметь улучшенные характеристики по сравнению с B-2, летать на дозвуковых скоростях и, вероятно, будет использовать вариант нынешнего реактивного двигателя военного уровня. Поскольку Pratt & Whitney является одним из субподрядчиков, вероятным кандидатом является один из его двигателей.

Тем не менее, главное преимущество B-21 заключается в его способности к малозаметности. В отличие от F-35, который может действовать в районах, где враждебные силы знают о его присутствии, B-21 разработан так, чтобы оставаться незамеченным как можно дольше.

Бомбардировщик B-2 превратил большой бомбардировщик из устаревшего в ультрасовременный благодаря своей конструкции летающего крыла и радиопоглощающему покрытию, но он также оказался очень сложным и дорогим в обслуживании. B-21 улучшает эту скрытность за счет противодействия низкочастотным радиолокационным системам, которые были разработаны для обнаружения самолетов-невидимок, которые могут противостоять обычным микроволновым радиолокаторам.

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Его характерная черта настолько мала, что он может потеряться в рассеянии низкочастотного фона, но он также намного дешевле и проще в обслуживании, чем B-2, потому что его невидимое покрытие более эластичное и не требует постоянного обслуживания. Это означает, что бомбардировщик не только дешевле в эксплуатации, но и не нуждается в дорогостоящих ангарах с экологическим контролем, которые могут поддерживать температуру в пределах нескольких градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что секретный самолет США вернулся на Землю после двух лет в космосе.