Видео дня: Вид на Землю из огромного окна SpaceX Inspiration4

Новое видео показывает, как команда Inspiration4 наслаждается невероятным видом на Землю через куполообразное окно в их космическом корабле Crew Dragon.

Вид на Землю через окно под куполом корабля Resilience SpaceX Crew Dragon в миссии Inspiration4 spacex

90-секундное видео было опубликовано на YouTube-канале Inspiration4 в четверг (23 сентября) после того, как его сняла член экипажа Сиан Проктор во время миссии, которая благополучно приземлилась обратно на Землю 18 сентября.

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На видео показаны члены экипажа Крис Семброски и Джаред Исаакман (миллиардер, который заказал и руководил миссией SpaceX) медленно поднимают крышку с купола, пока на заднем плане играет тема из “Космической одиссеи 2001 года“. На переднем плане Хейли Арсено готовит какое-то оборудование перед тем, как с трепетом смотреть в окно вместе с другими товарищами по команде.

Crew Dragon обычно имеет стыковочный порт для работы Международной космической станцией (МКС). Но без необходимости посещать орбитальную лабораторию в этой миссии, члены экипажа Inspiration4 решили вместо этого использовать куполообразное окно, чтобы увидеть Землю с высоты 590 километров, что выше, чем когда-либо летал Crew Dragon. Высота полета МКС составляет около 400 км.

Когда SpaceX впервые продемонстрировала купол в марте, основатель и генеральный директор компании Илон Маск сказал, что 360-градусный обзор, который он предоставляет, будет буквально не из этого мира. (У Crew Dragon есть и другие окна, которые могут использовать астронавты, но они меньше по размеру и плоско лежат по бокам капсулы.)

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Основной целью миссии Inspiration4 было собрать 200 миллионов долларов и повысить осведомленность о детской исследовательской больнице Сент-Джуд (Святого Иуды) в Мемфисе, штат Теннесси. Экипаж даже поговорил с горсткой пациентов Сент-Джуд из космоса, в том числе с некоторыми из них, которых лечила Арсено - переболевшая в детстве раком и которая лечилась в Сент-Джуде и сегодня работает фельдшером в больнице.

Inspiration4 превысила свою цель по сбору средств ко дню приземления, и полностью гражданский экипаж часто говорил о разнообразии членов экипажа и о том, как это помогло им во время космического полета.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX показал невероятный вид на Землю с Inspiration4.