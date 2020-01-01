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Как проверить компьютер на совместимость с Windows 11: Ответ

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Если у вас достаточно старый компьютер или ноутбук, можно достаточно просто проверить совместимость с новой операционкой.
Программа проверит компьютер на готовность к установке Windows 11
Программа проверит компьютер на готовность к установке Windows 11
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Microsoft официально восстановила свое приложение PC Health Check, которое может загрузить любой желающий, чтобы вы могли легко увидеть, готов ли ваш компьютер к Windows 11 в преддверии его дебюта 5 октября. 

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Вы можете найти приложение в самом низу этой страницы, если прокрутите вниз, или щелкните здесь, если вы не против прямой загрузки.

Windows 11 не будет блокировать ПК со старыми процессорами от установки Windows 11 только потому, что этих процессоров нет в ее белом списке.

Вместо этого Microsoft оставляет за собой право отказать вам в обновлениях Windows, включая обновления безопасности, если эти процессоры станут проблемой в будущем. 

PC Health Check является удобным приложением, если вы не уверены, что ваш компьютер подпадает под требования Windows 11. Но на всякий случай проверьте BIOS и включите модуль TPM 2.0 или Secure Boots. Если они есть - их довольно легко включить, но часто они выключены по умолчанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 11 выйдет 5 октября: Какие компьютеры получат ее первыми?

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Теги: Windows 11, Microsoft
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