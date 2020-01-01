Тренды YouTube: Как спастись от коронавируса и Четвертая волна
Главный специалист по COVID Голубовская. Как спастись от коронавируса, «Дельта»
Читай также: Тренды YouTube: Взрыв в Бейруте и Ревизор в Кривом Роге
Интервью Дмитрия Гордона с ведущим украинским инфекционистом и ученым, доктором медицинских наук, профессором, автором нескольких учебников и монографий, главным специалистом страны по COVID Ольгой Голубовской.
Нас опять обманули! Четвертая волна - правду скрывают!
Читай также: Тренды YouTube: Кто сверху? 2021 и Morgenshtern - Dinero
Анатолий Якименко, медицинский эксперт, рассказал о коронавирусе и новой волне, которая захлестывает Украину. Он рассказал про вакцинацию, иммунитет и опыт других стран.
Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 11 сезон и Kyivstoner x Азамат Мусагалиев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил