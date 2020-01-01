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Тренды YouTube: Как спастись от коронавируса и Четвертая волна

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В трендах - коронавирус.

Главный специалист по COVID Голубовская. Как спастись от коронавируса, «Дельта»

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Интервью Дмитрия Гордона с ведущим украинским инфекционистом и ученым, доктором медицинских наук, профессором, автором нескольких учебников и монографий, главным специалистом страны по COVID Ольгой Голубовской.

Нас опять обманули! Четвертая волна - правду скрывают! 

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Анатолий Якименко, медицинский эксперт, рассказал о коронавирусе и новой волне, которая захлестывает Украину. Он рассказал про вакцинацию, иммунитет и опыт других стран.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 11 сезон и Kyivstoner x Азамат Мусагалиев.

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Теги: тренды YouTube, видео
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