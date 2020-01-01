Модуль NASA InSight обнаружил три самых сильных марсотрясения

Посадочный модуль NASA InSight обнаружил три самых мощных из них на сегодняшний день, что потенциально дает ученым еще более четкое представление о внутренней части Красной планеты.

InSight зафиксировал марсотрясения магнитудой 4,2 и 4,1 25 августа, затем 18 сентября произошло еще одно марсотрясение силой примерно 4,2 балла, которое длилось почти 90 минут, как сообщили в среду (22 сентября) представители НАСА.

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Предыдущий рекордсмен, который InSight измерил в 2019 году, имел магнитуду 3,7 - примерно в пять раз меньше, чем землетрясение силой 4,2 балла.

InSight (сокращение от “Внутренние исследования с использованием сейсмических исследований, геодезии и переноса тепла“) сел около марсианского экватора в ноябре 2018 года, и ему было поручено исследовать внутреннюю часть планеты.

Основные научные инструменты спускаемого аппарата, работающего на солнечной энергии, - это роющий тепловой зонд и набор сверхчувствительных сейсмометров. Команда миссии также использует средства связи InSight для точного отслеживания своего местоположения на Марсе. Эта информация показывает, насколько планета качается вокруг своей оси, что проливает дополнительный свет на ее внутреннюю структуру.

Тепловой зонд, получивший прозвище “крот“, был отключен в начале этого года; ему так и не удалось забраться очень далеко под землю, которую было неожиданно трудно выкопать. Но сейсмометры оказались очень продуктивными, записывая и характеризуя сотни землетрясений на сегодняшний день.

Анализ этих явлений позволил команде InSight детально отобразить внутреннее пространство Марса. Например, наблюдения спускаемого аппарата показали, что Красная планета имеет удивительно большое ядро и относительно тонкую кору.

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Недавно обнаруженные марсотрясения могли бы сделать эту картину более ясной. Команда InSight все еще изучает марсотрясение 18 сентября, но исследователи миссии уже в некоторой степени охарактеризовали события 25 августа. Например, они определили, что очаг с магнитудой 4,2 возникла примерно в 8 500 км от InSight.

По словам представителей NASA, это самое далекое марсотрясение, которое когда-либо обнаруживал посадочный модуль. И это намного дальше, чем регион, который породил почти все мощные землетрясения, обнаруженные до сих пор InSight - Cerberus Fossae, область примерно в 1600 км от посадочного модуля, где, возможно, текла лава всего несколько миллионов лет назад.

Эпицентр марсотрясения магнитудой 4,2 25 августа остается неясным.

“Одна особенно интригующая возможность - это Валлес Маринерс, эпически протяженная система каньонов, которая оставляет шрамы на марсианском экваторе“, - написали представители NASA в обновленной информации в среду. “Приблизительный центр этой системы каньонов находится в 9700 км от InSight“.

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Толчок силой 4,1 балла от 25 августа произошел гораздо ближе к посадочному модулю - примерно в 925 км от него. По словам представителей NASA, он сопровождался быстрыми высокочастотными колебаниями, тогда как сотрясение в событии 4.2 происходило на более низких частотах.

InSight и ее обработчики преодолели значительные трудности, чтобы обнаружить новые сообщения. С момента приземления на солнечных панелях посадочного модуля скопилось много пыли, что резко снизило его выходную мощность . Эта проблема недавно усугубилась из-за орбитального пути Марса, который уводил его все дальше и дальше от Солнца. (Красная планета достигла афелия, самой дальней точки от нашей звезды, 12 июля.)

Поэтому команда миссии временно отключила несколько инструментов для экономии энергии - в которой обогревателям InSight требовалось больше, чтобы справиться с падением температуры - и убрала часть пыли. Они сделали это, используя роботизированную руку посадочного модуля, чтобы посыпать песком солнечные панели InSight. Когда марсианский ветер унес эти гранулы, они унесли с собой немного пыли.

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Эти усилия позволили InSight поддерживать относительно стабильные уровни мощности через афелий, говорят члены команды.

Команда InSight рассматривает возможность проведения дополнительных операций по очистке от пыли. Однако такая деятельность должна подождать до окончания солнечного соединения, периода, когда Марс находится на противоположной стороне Солнца от Земли. NASA в это время приостанавливает связь с космическим кораблем, поскольку команды могут быть искажены солнечными помехами.

Команда InSight прекратит командование посадочным модулем 29 сентября, вероятно, примерно на две недели.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA похоронило марсианского крота.