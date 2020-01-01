Что сможет пробить пробка шампанского: Эксперименты
Действительно ли пробка может нанести серьезный ущерб?
Каждый из нас если не боится, то опасается того, что в него попадет пробка от шампанского. Она очень громко хлопает и может повредить натяжной потолок или другие вещи интерьера, но как сильно пробка от шампанского стреляет на самом деле? И насколько точно она стреляет?
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Блогеры из It's Mamix взяли много бутылок шампанского и узнали все про силу удара, точность и другие параметры пробки от шампанского.
Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.
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