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Что сможет пробить пробка шампанского: Эксперименты

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Действительно ли пробка может нанести серьезный ущерб?

Каждый из нас если не боится, то опасается того, что в него попадет пробка от шампанского. Она очень громко хлопает и может повредить натяжной потолок или другие вещи интерьера, но как сильно пробка от шампанского стреляет на самом деле? И насколько точно она стреляет?

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Блогеры из It's Mamix взяли много бутылок шампанского и узнали все про силу удара, точность и другие параметры пробки от шампанского.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.

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Теги: эксперименты, видео
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