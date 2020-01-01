Vivo патентует смартфон со съемной двусторонней всплывающей камерой

Компания запатентовала устройство со съемным выдвижным механизмом камеры, на котором размещены датчики камеры спереди и сзади.

Согласно LetsGoDigital, китайский производитель смартфонов подал во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) патент, который был опубликован ранее в этом месяце. В патенте описан смартфон с выдвижной камерой в правом верхнем углу. В то время как во всплывающей камере обычно находится модуль камеры для селфи, в этой версии также есть две камеры на задней панели, которые функционируют как основные задние датчики. Хотя это уже примечательный аспект, самой важной частью патента является тот факт, что весь всплывающий модуль можно отсоединить.

Патент Vivo letsgodigital.org

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После снятия с основного корпуса система камеры теперь может использоваться независимо, и пользователи могут даже позиционировать систему камеры по-разному благодаря шарнирному механизму, встроенному в съемный всплывающий модуль. Кроме того, камеры могут даже захватывать различное поле обзора, поскольку у них есть камеры с обеих сторон. Примечательно, что в патенте компании также подробно описывается этот съемный модуль, в котором находится батарея, которая позволяет ему работать отдельно.

Патент Vivo letsgodigital.org

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Хотя пользователи могут отсоединить камеру, чтобы использовать ее независимо, она все еще может взаимодействовать с родительским смартфоном, поскольку в нем также находится модуль Wi-Fi. Другими словами, возможное применение может заключаться в том, что пользователь отсоединяет модуль и помещает его под углом, чтобы сделать снимок. Предварительный просмотр может отображаться на дисплее смартфона, а также предлагать поддержку различных функций. К сожалению, это всего лишь патент, и у нас нет возможности подтвердить, действительно ли компания работает над таким устройством.

Напомним, ранее сообщалось, что Vivo запатентовала умные часы с изогнутым дисплеем.