Тренды YouTube: МастерШеф 11 сезон и Kyivstoner x Азамат Мусагалиев
МастерШеф 11 сезон. Выпуск 3 от 11.09.2021
В проекте МастерШеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021 начинается самое интересное, ведь на кухне остались только самые смекалистые, творческие и смелые! Теперь их меньше, и противостояние становится более напряженным.
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В МастерШеф 2021 все немного сложнее, чем было раньше. Традиционная кулинарная эстафета казалась таким простым и понятным конкурсом, пока судьи не добавили новое условие – жеребьевку! Теперь никто из участников команды не знает, кто встанет на следующий процесс. Им придется тянуть карточки с именам, чтобы узнать, кто будет готовить на следующем этапе эстафеты.
Во втором конкурсе каждый участник выберет по продукту, а затем их случайным образом разделят на команды. Им надо будет приготовить одно блюдо из всех ингредиентов, которые окажутся на руках у членов команды.
Я себя знаю! Kyivstoner x Азамат Мусагалиев
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“Я себя знаю!“ — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.
Гость: Kyivstoner.
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