Caviar выпускает iPhone 13 Pro, который вдохновлен Rolex

Ювелирная компания опять сделала iPhone еще дороже.

Стоимость смартфонов Apple iPhone 13 Pro начинается с 999 долларов. Если вы ищете что-то немного дороже, Caviar выпустила новую линейку пользовательских iPhone, вдохновленных часами Rolex.

Пара королей caviar

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В этом диапазоне пять различных моделей iPhone 13 Pro, вдохновленных Rolex, по цене от 6450 долларов, а топ-модель - от 17 150 долларов.

Caviar - производитель люксовых модификаций гаджетов - на своем сайте представила новую коллекцию под названием “Пара королей“. Ювелиры Caviar создали пять различных дизайнов для iPhone 13 Pro, которые идеально соответствуют стилю Rolex - всемирно известного бренда роскошных часов.

Пара королей caviar

Дизайнеры и ювелиры Caviar выбрали модели, наилучшим образом отражающие эстетику Rolex: Datejust 31 с оливково-зеленым циферблатом, золотой Sky-Dweller с черным циферблатом, метеоритный Cosmograph Daytona, Cellini Date из розового золота и “морской“ Yacht-Master II.

Напомним, ранее сообщалось, что в России создали “антисанкционный“ золотой iPhone.