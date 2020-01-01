Скорость передачи квантовой информации увеличили в несколько раз

Это позволит сделать квантовый интернет быстрее и надежнее.

Квантовая криптография - одна из самых многообещающих квантовых технологий нашего времени: точно такая же информация генерируется в двух разных местах, а законы квантовой физики гарантируют, что никакая третья сторона не сможет перехватить эту информацию. Это создает код, с помощью которого информация может быть идеально зашифрована.

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Команда профессора Маркуса Хубера из Атомного института TU Wien разработала новый тип протокола квантовой криптографии, который сейчас протестирован на практике в сотрудничестве с китайскими исследовательскими группами. В разных состояниях ситуация здесь более сложная: каждый фотон может пройти восемь разных путей. Как теперь команда смогла показать, это ускоряет генерацию квантового криптографического ключа, а также значительно повышает устойчивость к помехам.

“Есть много разных способов использования фотонов для передачи информации“ , - говорит Маркус Хубер. “Часто эксперименты сосредоточены на поляризации их фотонов. Например, колеблются ли они по горизонтали или вертикали - или находятся ли они в квантово-механическом суперпозиционном состоянии, в котором, в некотором смысле, они принимают оба состояния одновременно. описать точку на двумерной плоскости с двумя координатами, состояние фотона может быть представлено как точка в двумерном пространстве“.

Но фотон также может нести информацию независимо от направления поляризации. Например, можно использовать информацию о том, по какому пути сейчас движется фотон. Это именно то, что сейчас используется: “Лазерный луч генерирует пары фотонов в кристалле особого типа. В кристалле есть восемь различных точек, где это может произойти“, - объясняет Маркус Хубер. В зависимости от точки, в которой была создана пара фотонов, каждый из двух фотонов может двигаться по восьми различным путям - или по нескольким путям одновременно, что также разрешено в соответствии с законами квантовой теории.

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Эти два фотона можно направить в совершенно разные места и там проанализировать. Одна из восьми возможностей измеряется совершенно случайным образом, но поскольку два фотона квантово-физически запутаны, в обоих местах всегда получается один и тот же результат. Тот, кто стоит у первого измерительного устройства, знает, что другой человек в данный момент обнаруживает на втором измерительном устройстве - и никто другой во Вселенной не может получить эту информацию.

“Тот факт, что мы используем здесь восемь возможных путей, а не два разных направления поляризации, как это обычно бывает, имеет большое значение“, - говорит Маркус Хубер. “Пространство возможных квантовых состояний становится намного больше. Фотон больше не может быть описан точкой в ​​двух измерениях, математически он теперь существует в восьми измерениях“.

Это дает несколько преимуществ. Во-первых, он позволяет генерировать больше информации: при 8307 битах в секунду и более 2,5 битах на пару фотонов установлен новый рекорд в генерации ключей квантовой криптографии на основе сцепленности. А во-вторых, можно показать, что это делает процесс менее восприимчивым к помехам.

“При использовании всех квантовых технологий приходится иметь дело с проблемой декогеренции“, - говорит Маркус Хубер. “Ни одна квантовая система не может быть полностью защищена от возмущений. Но если она вступает в контакт с возмущениями, она может очень легко потерять свои квантовые свойства: квантовые зацепления разрушаются“. Однако квантовые состояния более высоких измерений с меньшей вероятностью потеряют сцепленность даже при наличии возмущений.

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Более того, сложные механизмы квантовой коррекции ошибок могут использоваться для компенсации влияния внешних возмущений. “В ходе экспериментов в лаборатории был включен дополнительный свет, чтобы преднамеренно вызвать помехи, и протокол по-прежнему работал“, - говорит Маркус Хубер. “Но только если бы мы действительно использовали восемь разных путей. Мы смогли показать, что в этом случае с помощью простого двухмерного кодирования криптографический ключ больше не может быть сгенерирован“.

В принципе, возможно дальнейшее улучшение нового, более быстрого и надежного протокола квантовой криптографии за счет использования дополнительных степеней свободы или еще большего числа различных путей. “Однако это не только увеличивает пространство возможных состояний, но и в какой-то момент становится все труднее правильно считывать состояния“, - говорит Маркус Хубер. “Похоже, мы нашли здесь хороший компромисс, по крайней мере, в пределах того, что в настоящее время технически возможно“.

Напомним, ранее сообщалось, что сверхточная телепортация открыла путь для квантового интернета.