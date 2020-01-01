Что если скрестить Волгу и Бугатти: Эксперименты

Как скрестить две классических машины?

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Блогеры из канала Лихой Топор расскажут о постройке безумного проекта, а конкретно - скрестить 21-ю Волгу и Буггати Широн. Был нарисован проект, вернее - два варианта, в итоге они остановились на втором концепте. Затем купили “убитый“ кузов Волги, а в качестве площадки, на которой это должно ездить, был выбран Форд Проба.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если погладить одежду катком.