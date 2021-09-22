Названы самые популярные бренды смартфонов в мире

Впервые в ТОП-6 попал Realme.

Компания Realme провела конференцию по запуску новых продуктов, на которой анонсировала новый смартфон GT Neo2. Во время этого мероприятия компания также сообщила, что стала четвертым по величине брендом смартфонов из Китая и даже сумела занять шестое место в мировом рейтинге.

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По словам китайского производителя смартфонов, данные были получены от известной аналитической компании Counterpoint Research, которая обнаружила, что поставки смартфонов Realme достигли 15 миллионов во втором квартале этого года. Это на 135,1% больше по сравнению с прошлым годом. Благодаря поставкам бренд даже занял четвертое место в рейтинге китайских производителей оригинального оборудования и впервые за всю историю вошел в шестерку лучших в мире.

ТОП-смартфонов по продажам в мире realme

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В отчете также говорится, что компания является самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире с продажами в 100 миллионов единиц. Во втором квартале 2021 года Realme заняла первое место на Филиппинах и в Бангладеш, четвертое в Индии и пятое в Европе. За тот же период ей даже удалось зафиксировать рост продаж на 1006% в годовом исчислении на китайском рынке. Это также сделало его самым быстрорастущим производителем смартфонов в первой половине года.

Кроме того, доля компании на рынке телефонов 5G также выросла с 8,8 процента в первом квартале до 15,9 процента во втором квартале. В этой категории Realme заняла третье место. Компания также заявила, что поставила следующую цель - достичь “удвоенных 100 миллионов“ к концу 2022 года. К 2023 году она нацелена на дальнейшее увеличение объема продаж до 100 миллионов единиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi впервые обогнала Apple по продажам смартфонов.