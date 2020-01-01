Видео дня: Распаковка всех версий Apple iPhone 13

Телефон должен попасть к покупателям только в пятницу, но его уже успели получить некоторые блогеры.

Новая линейка смартфонов Apple iPhone 13 поступит в продажу в эту пятницу. В линейке будет четыре модели: 13 и 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro Max, и они будут поставляться с новым программным обеспечением iOS 15.

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Но ютубер Marques Brownlee уже получил новые iPhone 13 и показал все четыре модели на видео.

Как видно из видео, в новых моделях iPhone есть незначительные изменения в дизайне по сравнению с прошлогодними моделями.

В телефонах есть ряд других обновлений, в том числе новый процессор Apple A15 Bionic и больше оперативной памяти, чем в предыдущих моделях. Емкость хранилища также была увеличена в топовой модели до 1 ТБ.

Телефоны также поставляются с модернизированными камерами и более крупными батареями, чем модели прошлых лет, цены на новые iPhone начинаются с 699 долларов за стандартные модели и 999 долларов за модели Pro.

Apple начала принимать предварительные заказы на свои новые iPhone в прошлую пятницу, и четыре телефона поступят в продажу в эту пятницу, 24 сентября, в розничных магазинах Apple. Телефон уже стал популярным, так как Apple показывает время доставки устройства на своем веб-сайте в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки до презентации iPhone 13 в Сеть попали его изображения.