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Pfizer: Наша вакцина от COVID-19 безопасна и эффективна для детей

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Pfizer и BioNTech планируют предоставить данные регулирующим органам по всему миру как можно скорее.
Вакцинацию детей могут начать уже скоро
Вакцинацию детей могут начать уже скоро
pixabay

Компании объявили сегодня, что более низкая доза вакцины COVID-19 от Pfizer-BioNTech была безопасной и эффективной для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее представить данные на утверждение регулирующим органам США и всего мира, говорится в заявлении компаний.

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Их выводы, которые еще не прошли экспертную оценку, получены в ходе клинических испытаний с участием 2268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Юным участникам вводили более низкую дозу вакцины (10 мкг с интервалом 21 день), чем доза, назначенная для люди от 12 лет и старше (30 мкг, с интервалом 21 день).

Через месяц после второй дозы у участников развился ответ антител, сравнимый с реакцией людей в возрасте от 16 до 25 лет, которые получили дозу 30 мкг в предыдущем исследовании. Согласно заявлению, вакцина была безопасной и хорошо переносимой, а побочные эффекты были аналогичны тем, которые наблюдались в более старших возрастных группах.

"За последние девять месяцев сотни миллионов людей в возрасте от 12 лет и старше со всего мира получили нашу вакцину от COVID-19", - говорится в заявлении Альберта Бурла, председателя и генерального директора Pfizer. "Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на эту более молодую популяцию при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Дельта и существенную угрозу, которую он представляет для детей".

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По его словам, с июля количество случаев заболевания COVID-19 среди детей в США резко возросло на 240%.

Дети в возрасте от 12 лет и старше имеют право на вакцинацию Pfizer-BioNTech в США. Две другие вакцины, вводимые в США и производимые Moderna и Johnson and Johnson, еще не одобрены для детей младше 18 лет. 

Данные о безопасности и эффективности вакцины Pfizer-BioNTech для детей младше 5 лет из того же клинического испытания могут появиться позже в этом году, говорится в заявлении компаний. 

В ходе испытания детям в возрасте до 5 лет вводили еще меньшую дозу вакцины - 3 мкг. 

Напомним, ранее сообщалось, что женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19.

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Теги: вакцина, Pfizer
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