Pfizer: Наша вакцина от COVID-19 безопасна и эффективна для детей

Pfizer и BioNTech планируют предоставить данные регулирующим органам по всему миру как можно скорее.

Компании объявили сегодня, что более низкая доза вакцины COVID-19 от Pfizer-BioNTech была безопасной и эффективной для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее представить данные на утверждение регулирующим органам США и всего мира, говорится в заявлении компаний.

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Их выводы, которые еще не прошли экспертную оценку, получены в ходе клинических испытаний с участием 2268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Юным участникам вводили более низкую дозу вакцины (10 мкг с интервалом 21 день), чем доза, назначенная для люди от 12 лет и старше (30 мкг, с интервалом 21 день).

Через месяц после второй дозы у участников развился ответ антител, сравнимый с реакцией людей в возрасте от 16 до 25 лет, которые получили дозу 30 мкг в предыдущем исследовании. Согласно заявлению, вакцина была безопасной и хорошо переносимой, а побочные эффекты были аналогичны тем, которые наблюдались в более старших возрастных группах.

"За последние девять месяцев сотни миллионов людей в возрасте от 12 лет и старше со всего мира получили нашу вакцину от COVID-19", - говорится в заявлении Альберта Бурла, председателя и генерального директора Pfizer. "Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на эту более молодую популяцию при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Дельта и существенную угрозу, которую он представляет для детей".

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По его словам, с июля количество случаев заболевания COVID-19 среди детей в США резко возросло на 240%.

Дети в возрасте от 12 лет и старше имеют право на вакцинацию Pfizer-BioNTech в США. Две другие вакцины, вводимые в США и производимые Moderna и Johnson and Johnson, еще не одобрены для детей младше 18 лет.

Данные о безопасности и эффективности вакцины Pfizer-BioNTech для детей младше 5 лет из того же клинического испытания могут появиться позже в этом году, говорится в заявлении компаний.

В ходе испытания детям в возрасте до 5 лет вводили еще меньшую дозу вакцины - 3 мкг.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19.