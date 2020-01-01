Чипы Intel 12-го поколения получат тактовую частоту до 5 гГц

Процессоры представят уже этой осенью.

Intel намерена представить процессоры 12-го поколения Alder Lake осенью 2021 года. Компания представила грядущие процессоры еще в августе. Теперь у нас есть новая информация о чипсетах 12-го поколения серии T.

Читай также: Экономный и мощный: На что способен Intel Core i3 10-го поколения

Согласно FanlessTech, последняя серия процессоров американского производителя микросхем T будет иметь высокую тактовую частоту. Для тех, кто не знает, процессоры серии K компании обычно представляют собой высокопроизводительные процессоры, хотя сейчас кажется, что серия T также может иметь некоторый удивительный потенциал с точки зрения производительности, несмотря на то, что это наборы микросхем на основе низкого энергопотребления. Процессоры Alder Lake - это новейший гибридный настольный чип с ядрами Golden Cove и Gracemont.

Характеристики новых процессоров tom

Читай также: Intel запатентовал свою версию гибкого смартфона

Первый отвечает за выполнение интенсивных рабочих нагрузок, а второй предназначен для выполнения повседневных задач. Согласно отчету, Core i9-12900T имеет ту же конфигурацию 8 + 8, что и Core i9-12900K. Тем не менее, вариант T имеет тактовую частоту ускорения 4,9 ГГц, что всего на 300 МГц ниже, чем у версии серии K. Но модель T, вероятно, будет иметь гораздо более низкие базовые частоты. Точно так же Core i7-12700T, как сообщается, будет иметь тактовую частоту разгона 4,7 ГГц, а Core i7-12700K - 5 ГГц.

Имейте в виду, что серия K - это высокопроизводительные чипы, потребляемая мощность которых может легко достигать в четыре раза выше, чем рейтинг TDP 35 Вт чипов серии T. Предыдущие слухи указывали на запуск Alder Lake в конце ноября, но FanlessTech считает, что чипы серии T могут появиться еще позже, в начале 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что новые процессоры Intel уменьшат энергопотребление ради планшетов.