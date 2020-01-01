Рупор – акустический трансформатор: Эксперименты

Поговорим немного об акустике и усилителях звука.

Физик-экспериментатор Алексей Иванченко покажет, насколько громко взрывается петарда - с рупором и без?

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Как рупор изменяет звук, и одинаковы ли рупоры в разных марках автомобилей? И как лотки для яиц поглощают звуки?

Напомним, ранее блогеры показали, что такое равновесие.