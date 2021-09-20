Первые частные астронавты вернулись на Землю

Астронавты пробыли на орбите 71 час.

Космический корабль Crew Dragon Resilience приводнился у берегов мыса Канаверал, Флорида, 19 сентября. Приводнение произошло через 50 минут после входа корабля в атмосферу.

“Inspiration4 от имени SpaceX, добро пожаловать домой на планету Земля“, - сказал Крис Янг, директор космических операций SpaceX, через несколько мгновений после приводнения. “Ваша миссия показала, что космос предназначен для всех нас, и обычные люди могут оказывать огромное влияние на окружающий их мир“.

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“Большое спасибо, SpaceX. - Нам было нелегко“, - ответил Джаред Исаакман, командир. “Все только начинается“.

Приводнение миссии Inspiration4 произошло через 71 час после ее запуска 15 сентября из Космического центра Кеннеди. Миллиардер Исаакман оплатил полет, намереваясь использовать его в качестве средства для сбора средств для Детской исследовательской больницы Св. Иуды.

В миссии Исаакмана сопровождали Хейли Арсено, помощник врача и бывшая пациентка Св. Иуды; Сиан Проктор, геолог и художник, выигравшая конкурс, связанный с компанией Исаакмана, занимающейся онлайн-платежами, Shift4 Payments; и Крис Семброски, выбранный в ходе розыгрыша для сбора денег для больницы Св. Иуды.

Во время 10-минутной видеосессии в прямом эфире 17 сентября экипаж, похоже, наслаждался временем на орбите. Они обсудили различные виды деятельности, от биомедицинских исследований до фотографирования в куполе, установленном в носовой части космического корабля.

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Во время разговора с журналистами примерно через час после приводнения официальные лица SpaceX и Inspiration4 сказали, что миссия прошла очень хорошо. “Это была очень чистая миссия от начала до конца, - сказал Бенджи Рид, старший директор программ космических полетов человека в SpaceX. Он описал проблему с вентилятором в системе управления отходами космического корабля, но что экипаж был “счастлив и здоров“.

“Экипаж смог завершить полную миссию без каких-либо проблем“, - сказал Тодд Эриксон, директор миссии Inspiration4. “На пути всегда бывает одна или две небольшие проблемы, но команда SpaceX прекрасно справилась с ними“.

С момента запуска Inspiration4 собрала для больницы почти 30 миллионов долларов, из которых, согласно веб-сайту проекта, было собрано около 60 миллионов долларов. Однако это все еще далеко от цели в 100 миллионов долларов, когда Исаакман и SpaceX объявили о миссии в феврале. В заявлении от 17 сентября Inspiration4 говорится, что к февралю 2022 года компания надеется собрать 200 миллионов долларов, в том числе 100 миллионов долларов, которые уже пожертвовал Исаакман.

18 сентября генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, что пожертвует 50 миллионов долларов, которых будет более чем достаточно для достижения цели проекта. Это пожертвование не включено в цифры на сайте Inspiration4 по состоянию на начало 19 сентября.

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Inspiration4 был четвертым полетом SpaceX с экипажем, но первым не входил в коммерческую программу NASA. Приводнение является третьим для космического корабля Crew Dragon с экипажем; космический корабль Crew-2, запущенный в апреле, все еще пристыкован к Международной космической станции и должен вернуться в ноябре.

Следующая миссия Crew Dragon для NASA, Crew-3, запланирована на 31 октября с участием астронавтов для NASA и Европейского космического агентства. Следующая частная миссия Crew Dragon - это миссия Axiom Space, которая будет запущена не ранее января 2022 года и проведет неделю на МКС.

Во время разговора Рид сказал, что спрос на коммерческие рейсы Crew Dragon растет. “Количество людей, которые обращаются к нам через наши торговые и маркетинговые порталы, на самом деле значительно увеличилось“, - сказал он, прогнозируя, что SpaceX может поддерживать пять или шесть миссий с экипажем в год между NASA и коммерческими заказчиками. “Если есть спрос, мы захотим посмотреть, что мы можем сделать, чтобы и дальше его развивать“.

“Эта миссия будет рассматриваться как первая миссия начала второй космической эры, когда космические путешествия стали намного более доступными для обычных мужчин и женщин во всем мире“, - сказал Эриксон.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX впервые запустила на орбиту четырех гражданских астронавтов.