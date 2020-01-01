Как сделать углеродные нанотрубки своими руками: Эксперименты
Вырастить нанотрубки можно даже дома.
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Нанотрубки, если их добавить в композитные материалы, многократно усиливают их прочность. И даже в легендарной дамасской стали нашли подобие нанотрубок. Но как получить углеродные нанотрубки своими руками? Это достаточно просто. Блогер из Огненное ТВ показал, как это сделать практически в домашних условиях.
Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.
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