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Hisense анонсирует первый в мире лазерный телевизор с подвижным экраном

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Hisense, китайская компания, известная производством телевизоров, объявила о выпуске первого в мире лазерного телевизора с выдвижным экраном.
Телевизор Hisense
Телевизор Hisense
weibo

Представляя новый телевизор, Юй Чжитао, вице-президент холдинговой компании Hisense Group, сказал: “Лазерный дисплей на самом деле представляет собой набор космических решений. Первый в мире лазерный телевизор с подвижным экраном Hisense - это только начало“.

Этот новый лазерный телевизор Hisense с поворотным экраном оснащен большой 77-дюймовой панелью дисплея и оснащен собственной технологией вращающегося или скрученного экрана и полноцветной лазерной технологией. Он поддерживает сверхвысокое разрешение 4K HDR, сверхширокую цветовую гамму 107% BT.2020 и максимальную яркость 350 нит.

Телевизор Hisense
Телевизор Hisense

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Что касается дизайна, на боковой стороне экрана практически нет лицевых панелей, но есть лицевые панели вверху и более толстые лицевые панели внизу. На данный момент Hisense подала заявку на более 70 патентов, связанных с этим лазерным телевизором.

Он оснащен визуальным процессором Transvision и динамиками Harmon Kardon для получения звука театрального уровня. Итак, компания заявляет, что когда экран развернут, он дает ощущение театра, а когда он опущен, он действует как оперный театр.

Изделие изготовлено с использованием высокотехнологичных материалов авиационного класса и одновременно отвечает требованиям гибкости для скручивания и жесткости для плоскостности. Звук театрального уровня, настроенный командой Harmon Cardon Golden Ear, поставляется с поддержкой двойного декодирования звуковых эффектов Dolby DTS.

Телевизор Hisense
Телевизор Hisense

В настоящее время этот новый лазерный телевизор с подвижным экраном Hisense доступен для бронирования на JD.com, но компания еще не раскрыла его цены или информацию о наличии. Если интересно, то товар можно забронировать всего за 1 юань. Судя по предыдущему заявлению компании, вполне вероятно, что устройство поступит в продажу в конце этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Hisense выпустила первый телевизор с двумя экранами.

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Теги: Hisense, телевизор
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