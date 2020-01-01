Умер создатель домашних компьютеров Клайв Синклер

Создатель знакового ZX Spectrum и менее коммерчески успешного C5 скончался после продолжительной болезни.

Сэр Клайв Синклер, изобретатель и предприниматель, который сыграл важную роль в распространении домашних компьютеров в массы, умер в возрасте 81 года.

Его дочь Белинда сказала, что он умер дома в Лондоне в четверг утром после продолжительной болезни. Синклер изобрел карманный калькулятор, но был наиболее известен популяризацией домашнего компьютера, продавая его в крупных британских магазинах по относительно доступным ценам.

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Многие современные титаны игровой индустрии начали с одной из его моделей ZX . Для определенного поколения геймеров предпочтительным компьютером был ZX Spectrum 48K или его конкурент Commodore 64.

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, прокомментировал в Twitter статью, в которой назвал сэра Клайва отцом ZX Spectrum: “Покойся с миром, сэр Синклер. Я любил этот компьютер“.

Синклер бросил школу в 17 лет и четыре года проработал техническим журналистом, чтобы собрать средства для основания Sinclair Radionics.

В начале 1970-х он изобрел серию калькуляторов, которые должны были быть маленькими и достаточно легкими, чтобы поместиться в кармане в то время, когда большинство существующих моделей были размером с чемодан. “Он хотел делать вещи небольшими и дешевыми, чтобы люди могли получить к ним доступ“, - сказала его дочь.

Его первый домашний компьютер ZX80, названный в честь года своего появления, произвел революцию на рынке, хотя и был далек от сегодняшних моделей. При цене 79,95 фунтов стерлингов в комплекте и 99,95 фунтов стерлингов в собранном виде это было примерно пятую часть стоимости других домашних компьютеров в то время. Было продано 50 000 единиц, в то время как его преемник ZX81, пришедший на смену, стоил 69,95 фунтов стерлингов и был продан 250 000 экземпляров. Многие ветераны игровой индустрии начали набирать программы на сенсорной клавиатуре и увлеклись такими играми, как 3D Monster Maze и Mazogs. ZX80 и ZX81 сделали его очень богатым: в 2010 году Синклер сказал Guardian: “В течение двух или трех лет мы получили прибыль в размере 14 миллионов фунтов стерлингов в год“.

Легендарный ZX Spectrum planetsmarts.com

В 1982 году он выпустил ZX Spectrum 48K. Его резиновые клавиши, странное столкновение визуальных эффектов и металлический звук не помешали ему сыграть решающую роль в развитии игровой индустрии. Всеми любимые игры - теперь в цвете - которые вдохновили целое поколение, включая Jet Set Willy, Horace Goes Skiing, Chuckie Egg, Saboteur, Knight Lore и Lords of Midnight.

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Имя Синклера стало нарицательным, когда его продукция разлетелась с полок и в 1983 году был удостоен рыцарского звания. Но он также стал синонимом одного из его менее успешных изобретений - Sinclair C5, - которое стоило ему финансовых средств. C5, электрический трайк с батарейным питанием, был запущен в производство в январе 1985 года, и Синклер прогнозировал, что в первый год продажи составят 100000 штук.

Но продажи провалились, и к октябрю того же года компания Sinclair Vehicles оказалась в процессе рассмотрения дела о банкротстве. В следующем году Синклер продал свой компьютерный бизнес компании Amstrad.

Sinclair TV80, карманный телевизор, был еще одним устройством, как и C5, которое не прижилось, хотя теперь люди регулярно просматривают программы на своих мобильных телефонах.

Sinclair TV80 planetsmarts.com

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Но он не использовал свои собственные изобретения в личных целях. Его дочь сказала, что, насколько ей известно, у него никогда не было карманного калькулятора, вместо этого он всегда носил с собой логарифмическую линейку. И он сказал интервьюерам, что не использовал ни компьютер, ни электронную почту.

Помимо изобретательства, его интересы включали поэзию, беговые марафоны и покер.

У него остались дочь Белинда, его сыновья, Криспин и Бартоломью, 55 и 52 лет соответственно, пять внуков и двое правнуков.

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