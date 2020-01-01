Microsoft вводит беспарольный вход для всех учетных записей

В ближайшие недели Microsoft внедряет поддержку входа в систему, позволяя клиентам входить в учетные записи Microsoft без использования пароля.

Пароли для входа больше будут не нужны bleepingcomputer.com

Начиная с сегодняшнего дня Microsoft объявила, что пользователям больше не требуется иметь пароль для своих учетных записей.

Вместо этого они могут выбирать между приложением Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключом безопасности или кодами подтверждения телефона / электронной почты для входа в приложения и службы Microsoft Edge или Microsoft 365.

Читай также: Украинец украл у Microsoft более 10 млн долларов и сел в тюрьму

“Теперь вы можете удалить пароль из своей учетной записи Microsoft и войти в систему, используя методы без пароля, такие как Windows Hello, мобильное приложение Microsoft Authenticator или код подтверждения, отправленный на ваш телефон или электронную почту“, - сказал Лиат Бен-Зур, корпоративный вице-президент Microsoft.

“Эта функция поможет защитить вашу учетную запись Microsoft от атак на идентификационные данные, таких как фишинг, и обеспечит еще более легкий доступ к лучшим приложениям и службам, таким как Microsoft 365, Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, Family Safety, Microsoft Edge и другим“.

Как добавил корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности, соответствию требованиям и идентификации Васу Джаккал, злоумышленники используют слабые пароли в качестве исходного вектора атаки в большинстве атак на корпоративные и пользовательские учетные записи. Каждую секунду Microsoft обнаруживает 579 парольных атак, в общей сложности 18 миллиардов инцидентов ежегодно.

“Один из наших недавних опросов показал, что 15 процентов людей используют имена своих домашних животных для создания пароля. Среди других распространенных ответов были фамилии и важные даты, такие как дни рождения“, - сказал Джаккал.

Читай также: Хуже не бывает: Названы самые плохие пароли

“Мы также обнаружили, что 1 из 10 человек признал повторное использование паролей на разных сайтах, а 40% говорят, что они использовали формулу для своих паролей, например, Fall2021, которая в конечном итоге становится Winter2021 или Spring2022“.

Чтобы начать вход в свою учетную запись Microsoft без пароля, вам сначала необходимо установить приложение Microsoft Authenticator и связать его с вашей личной учетной записью Microsoft.

Затем вам нужно перейти на страницу своей учетной записи Microsoft, войти в систему и включить “Учетную запись без пароля“ в разделе “Дополнительные параметры безопасности“.

Последние шаги требуют, чтобы вы следовали инструкциям на экране и утвердили уведомление, отображаемое приложением Authenticator.

Напомним, ранее сообщалось, что в новой Windows 10 отменят пароли.