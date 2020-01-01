Антисептик из сахара: Эксперименты

Как получить спирт из сахара?

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Этот выпуск является первой частью по работе с ректификационной колонной с интересным названием “Прима тора“, которая способна превратить обыкновенный сахар с полок магазина в высоко очищенный этиловый спирт. В дальнейшем, им можно дезинфицировать продукты, промывать ответственные узлы в радиоэлектронной аппаратуре и делать различные целебные настойки, по древним рецептам бабки-шептухи. В ходе видео блогер соберет оборудование, посмотрим как делать сахарную брагу и как она должна выглядеть после созревания. Также ответим на вопрос, который мучает многих, какие лучше всего использовать турбо-дрожжи?!

Напомним, ранее блогеры показали, как хромировать поверхность.