Соучредитель Apple Стив Возняк хочет убрать космический мусор

Компания Возняка Privateer Space надеется решить растущую проблему орбитального мусора.

Соучредитель Apple Стив Возняк сказал, что планирует создать частную космическую компанию, "непохожую на другие", в загадочном твите в воскресенье (12 сентября). В твите была ссылка, дразнящая его запланированную компанию под названием Privateer Space.

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Компания работает в скрытом режиме, поэтому мы мало знаем о ее бизнес-модели, потенциальных клиентах и ​​потенциальных источниках дохода. Состояние Возняка, сыгравшего ключевую роль в разработке Apple I и многих других продуктов компании на раннем этапе, составляет 100 миллионов долларов. Таким образом, вполне вероятно, что он станет крупным ранним инвестором в бизнес.

Однако трейлер нацелен произвести впечатление, хотя и расплывчато. Рассказчик смело резюмирует видение компании на фоне великолепных фотографий космических полетов и изменения климата. "Это не гонка. Это не соревнование. Или игра. Мы не один человек, одна компания, одна нация. Мы - одна планета", - говорится в видео, без четкого объяснения того, что компания планирует делать.

The Independent сообщает, что в компании будет по крайней мере один человек из Apple. "Компания была основана вместе с Алексом Филдингом, который был членом первой команды iMac и основал "Wheel of Zeus" WoZ ) в 2002 году", - говорится в отчете со ссылкой на фирму, которая производила беспроводные устройства отслеживания местоположения.

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Woz (Воз) - прозвище Возняка в индустрии. Кстати, биржевой тикер WOZX, впервые зарегистрированный в 2020 году, относится к криптовалютной компании (Efforce), в которой также участвует Возняк.

Более подробной информации о Privateer Space придется подождать, так как официальный сайт тоже мало что говорит. Более подробная информация будет представлена ​​на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS), которая в настоящее время проходит на Гавайях и завершится в пятницу (17 сентября).

Момент Возняка для входа в отрасль орбитального мусора является интересным, поскольку такие компании, как SpaceX и Amazon, планируют запустить тысячи спутников для широкополосных группировок. Хотя планируется повысить доступность Интернета в отдаленных районах, недостатком является повышенный риск столкновения спутников (не говоря уже о возможном загрязнении неба из-за постоянных полос).

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В августе ведущий европейский космический эксперт по космическому мусору (Хью Льюис, глава исследовательской группы астронавтики Саутгемптонского университета, Великобритания) отметил, что более половины " близких столкновений " или столкновений с риском между спутниками происходит из-за Starlink от SpaceX. По мере увеличения количества спутников могут возникнуть более опасные столкновения.

Самый известный инцидент с космическим мусором произошел в феврале 2009 года, когда действующий спутник связи Иридиум 33 был разорван на части после того, как в него врезался неработающий российский военный космический корабль Космос-2251. К следующему октябрю в результате этого столкновения образовалось 1800 отслеживаемых обломков. Столкновения все еще происходят периодически, в том числе китайский спутник, который был поврежден и выведен из строя российской ракетой в марте 2021 года.

С момента начала запусков в 1957 году на орбите скопилось более 20 000 единиц космического мусора. Gizmodo отмечает, что это растущая проблема, которая потребует огромного решения, возможно, сверх того, что правительство США может сделать на данный момент.

Напомним, ранее сообщалось, что Стив Возняк создал собственную космическую компанию.