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Что будет, если врезаться на машине в огромный бассейн: Эксперименты

Комментариев: 1
Выдержит ли машина удар с бассейном?

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Блогеры из It's Mamix решили проверить, что будет с машиной, если врезаться на ней в разные бассейны. Для эксперимента будут бассейны диаметром пол метра, один метр, два метра и пятиметровый. Вы просто представляете, как в это можно врезаться на машине? Да можете в принципе и не представлять, можете сразу посмотреть.

Напомним, ранее блогеры показали что будет, если расстрелять машину гвоздями.

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Теги: эксперименты, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
я  (аноним)  16.09.2021, 00:07
Оценка:  +3
я
дебилы! ещё и вопят как обписянные и обкуренные...
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