Что будет, если врезаться на машине в огромный бассейн: Эксперименты

Выдержит ли машина удар с бассейном?

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Блогеры из It's Mamix решили проверить, что будет с машиной, если врезаться на ней в разные бассейны. Для эксперимента будут бассейны диаметром пол метра, один метр, два метра и пятиметровый. Вы просто представляете, как в это можно врезаться на машине? Да можете в принципе и не представлять, можете сразу посмотреть.

Напомним, ранее блогеры показали что будет, если расстрелять машину гвоздями.