Что будет, если врезаться на машине в огромный бассейн: Эксперименты
Выдержит ли машина удар с бассейном?
Читай также: Что будет, если бросить натрий в кокос? Эксперименты
Блогеры из It's Mamix решили проверить, что будет с машиной, если врезаться на ней в разные бассейны. Для эксперимента будут бассейны диаметром пол метра, один метр, два метра и пятиметровый. Вы просто представляете, как в это можно врезаться на машине? Да можете в принципе и не представлять, можете сразу посмотреть.
Напомним, ранее блогеры показали что будет, если расстрелять машину гвоздями.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил