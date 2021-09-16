Apple прекращает выпуск iPhone XR и iPhone 12 Pro

С запуском новой серии iPhone 13, Apple прекратила выпуск некоторых старых моделей.

Согласно отчету MacRumors, запуск iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max привел к тому, что гигант из Купертино усовершенствовал свои предложения для iPhone. На данный момент iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max были удалены из официального интернет-магазина компании. Хотя модели доступны в виде repair - восстановленных товаров. Для тех, кто не знает, прекращение производства является нормой для бренда, особенно для вариантов Pro, которые прекращаются после анонса последней серии.

Читай также: За сутки до презентации iPhone 13 в Сеть попали его изображения

Помимо моделей серии iPhone 12, iPhone XR, выпущенный три года назад, еще в 2018 году, также, наконец, был исключен из списка. Хотя эти вышеупомянутые модели больше не доступны, iPhone 12, iPhone 11 и iPhone SE по-прежнему доступны в виде более дешевых вариантов. Все эти устройства также упали в цене. Если посмотреть на цены, iPhone SE стоит 399 долларов США, в то время как iPhone 11 стоит 499 долларов. Аналогично, iPhone 12 mini теперь стоит 599 долларов а iPhone 12 стоит 699 долларов, что соответствует цене iPhone 13 mini.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи недоумевают после презентации iPhone 13.