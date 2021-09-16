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Apple прекращает выпуск iPhone XR и iPhone 12 Pro

Комментариев: 1
С запуском новой серии iPhone 13, Apple прекратила выпуск некоторых старых моделей.
Стоимость смартфонов Apple изменилась после презентации новинки
Стоимость смартфонов Apple изменилась после презентации новинки
Apple

Согласно отчету MacRumors, запуск iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max привел к тому, что гигант из Купертино усовершенствовал свои предложения для iPhone. На данный момент iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max были удалены из официального интернет-магазина компании. Хотя модели доступны в виде repair - восстановленных товаров. Для тех, кто не знает, прекращение производства является нормой для бренда, особенно для вариантов Pro, которые прекращаются после анонса последней серии.

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Помимо моделей серии iPhone 12, iPhone XR, выпущенный три года назад, еще в 2018 году, также, наконец, был исключен из списка. Хотя эти вышеупомянутые модели больше не доступны, iPhone 12, iPhone 11 и iPhone SE по-прежнему доступны в виде более дешевых вариантов. Все эти устройства также упали в цене. Если посмотреть на цены, iPhone SE стоит 399 долларов США, в то время как iPhone 11 стоит 499 долларов. Аналогично, iPhone 12 mini теперь стоит 599 долларов а iPhone 12 стоит 699 долларов, что соответствует цене iPhone 13 mini.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи недоумевают после презентации iPhone 13.

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Теги: iPhone 13, Apple
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Yura_Shka    16.09.2021, 09:15
Оценка:  0
Yura_Shka
Что то дерьмом завоняло....., аааа это новые айхфоны!
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