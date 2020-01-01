Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple на презентации может показать iPad 9-го поколения

Комментариев: 0
Вместе с новыми Айфонами будут представлены и новые планшеты Apple.
14 сентября могут представить и новый iPad
14 сентября могут представить и новый iPad
weibo

Apple готовится представить новое поколение iPhone вместе с Apple Watch Series 7 и AirPods. Тем не менее, новый слух предполагает, что гигант из Купертино также может анонсировать новый iPad сегодня же на мероприятии California Streaming.

Читай также: Топ-10 вещей, о которых в Apple предпочитают умалчивать

Согласно сообщению Weibo  PandaIsBaid, Apple анонсирует девятое поколение iPad начального уровня на мероприятии, запланированном на сегодня. Новый iPad станет обновлением прошлогоднего iPad восьмого поколения. Согласно более ранним слухам, новый iPad может поставляться с 10,5-дюймовым дисплеем с улучшенной производительностью. Как и предыдущие iPad начального уровня, этот будет больше ориентирован на студентов, которые ищут доступный вариант для учебы.

Утечка произошла из Китая
Утечка произошла из Китая
weibo

Читай также: Apple: Вибрация мотоцикла может повредить iPhone

PandaIsBaid предполагает, что iPad девятого поколения будет доступен с объемом памяти до 256 ГБ. Чип A12 Bionic может питать новый iPad, и он может иметь 8-мегапиксельную заднюю камеру с камерой FaceTime HD на передней панели. Изображение, предоставленное пользователем Weibo, предполагает, что дисплей будет полностью ламинированным, а батарея будущего iPad будет работать целый день. Кроме того, он будет поддерживать Smart Keyboard и Apple Pencil.

Напомним, сегодня на мероприятии Apple анонсирует новую  серию iPhone 13, а также  Watch Series 7 и  AirPods 3. Вы можете прочитать наш обзор слухов об iPhone 13, чтобы узнать все, что мы знаем об iPhone следующего поколения от Apple. Мероприятие California Streaming начнется в 20:00 по киевскому времени.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Apple, iPhone, iPad
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь