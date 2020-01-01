Apple на презентации может показать iPad 9-го поколения

Вместе с новыми Айфонами будут представлены и новые планшеты Apple.

Apple готовится представить новое поколение iPhone вместе с Apple Watch Series 7 и AirPods. Тем не менее, новый слух предполагает, что гигант из Купертино также может анонсировать новый iPad сегодня же на мероприятии California Streaming.

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Согласно сообщению Weibo PandaIsBaid, Apple анонсирует девятое поколение iPad начального уровня на мероприятии, запланированном на сегодня. Новый iPad станет обновлением прошлогоднего iPad восьмого поколения. Согласно более ранним слухам, новый iPad может поставляться с 10,5-дюймовым дисплеем с улучшенной производительностью. Как и предыдущие iPad начального уровня, этот будет больше ориентирован на студентов, которые ищут доступный вариант для учебы.

Утечка произошла из Китая weibo

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PandaIsBaid предполагает, что iPad девятого поколения будет доступен с объемом памяти до 256 ГБ. Чип A12 Bionic может питать новый iPad, и он может иметь 8-мегапиксельную заднюю камеру с камерой FaceTime HD на передней панели. Изображение, предоставленное пользователем Weibo, предполагает, что дисплей будет полностью ламинированным, а батарея будущего iPad будет работать целый день. Кроме того, он будет поддерживать Smart Keyboard и Apple Pencil.

Напомним, сегодня на мероприятии Apple анонсирует новую серию iPhone 13, а также Watch Series 7 и AirPods 3. Вы можете прочитать наш обзор слухов об iPhone 13, чтобы узнать все, что мы знаем об iPhone следующего поколения от Apple. Мероприятие California Streaming начнется в 20:00 по киевскому времени.