Найден простой способ отличить фото человека-фейка

Искусственно сгенерированные фотографии можно отличить по зрачкам.

Вы наверняка слышали про дипфейки и созданных компьютером лиц людей, которых на самом деле не существует (но которые выглядят странно похожими на настоящие).

Ученые разработали методику, которая может помочь нам определить, действительно ли лица, на которые мы смотрим, являются настоящими.

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Согласно новому исследованию, проведенному первым автором и ученым-компьютерщиком Хуэй Го из Государственного университета Нью-Йорка, секрет кроется в глазах, а именно в форме зрачка.

Увеличив масштаб искусственных глаз, созданных системой машинного обучения, называемой генеративной состязательной сетью (GAN), исследователи заметили в зрачках нечто забавное.

В отличие от настоящих зрачком, многие подделки на самом деле были не были круглыми.

"Для здоровых взрослых зрачка имеют почти круглую форму", - поясняет команда в исследовании. "Сравнивая с реальными лицами, мы наблюдаем видимые артефакты и несоответствия в областях глаз лиц, созданных GAN".

По словам исследователей, эта странная особенность связана с тем, что в моделях GAN отсутствует понимание анатомии человеческого глаза, особенно в том, что касается геометрических форм обычных зрачков.

Вверху: анатомия глаза, включая правильную форму зрачка (вверху), а также сравнение реального лица и зрачков (слева) с искусственными (справа). Guo

Чтобы изучить, насколько широко распространено это контрольное явление, исследователи разработали инструмент обнаружения, который автоматически извлекает очертания зрачков из глаз на фотографиях, а затем оценивает их, чтобы проверить, имеют ли они эллиптическую форму.

В эксперименте, в котором инструмент работал с базой данных из 2000 изображений (1000 - настоящие лица, а 1000 - подделки), система надежно работала, чтобы различать две группы.

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"Мы обнаружили, что неправильные формы зрачков широко распространены в высококачественных лицах, созданных StyleGAN, которые отличаются от реальных человеческих зрачков", - объясняют исследователи.

"Мы предлагаем новый физиологический метод, который может использовать неправильную форму зрачка в качестве ориентира для обнаружения лиц, созданных GAN, что является простым, но эффективным способом".

По словам команды, подобные технологии однажды могут помочь противостоять злонамеренному использованию реалистично выглядящих подделок, используемых, в частности, для обмана людей в социальных сетях.

По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не научит ИИ правильной форме зрачка, конечно.

Напомним, ранее сообщалось, что через 30 лет искусственный интеллект будет умнее человека в тысячи раз.