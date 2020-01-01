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Сооснователь Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию

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Подробностей о том, чем она будет заниматься, пока нет.
Стив Возняк создал космическую компанию
Стив Возняк создал космическую компанию
EPA/UPG

71-летний Стив Возняк недавно написал в Твиттере: “В отличие от других, создается частная космическая компания“. Загадочный пост содержал столь же загадочное видео, которое много обещало, но мало что выдавало.

Представляя коллекцию из того, что выглядит как стоковые видеоклипы, и волнующий саундтрек, серьезный рассказчик говорит: “Вместе мы далеко пойдем. Будем заботиться друг о друге, вместе решать проблемы. Это не гонка. Это не соревнование или игра. Мы не один человек, одна компания, одна нация. Мы одна планета“.

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Начав звучать как реклама, которую Apple, возможно, выпустила в прошлые десятилетия, рассказчик раскрывает тему: “Мы исследователи. Мы мечтатели, любители риска, инженеры и звездочеты. Мы люди, и наша задача - работать вместе, чтобы делать то, что правильно и что хорошо. Итак, мы позаботимся о том, что у нас есть, чтобы следующее поколение могло быть лучше вместе“.

Видео заканчивается слоганом: “Небо больше не предел“.

Privateer Space, как называется новая компания, является детищем Возняка и давнего друга / сотрудника Алекса Филдинга компании Ripcord по оцифровке роботов. Филдинг также является бывшим инженером Apple.

В рекламном ролике, сопровождающем видео, говорится, что Privateer Space “работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества“, что заставило некоторых предположить, что новое предприятие может быть направлено на очистку всего этого неприятного космического мусора, который в настоящее время находится на орбите Земли. Мы, конечно, не можем рассматривать это как еще одну услугу космического туризма, подобную Virgin Galactic и Blue Origin.

Больше деталей ожидается на конференции AMOS Tech 2021, которая пройдет с 14 по 17 сентября на Мауи, Гавайи. 

Напомним, ранее сообщалось, что Стив Возняк развеял миф о создании компьютера Apple в гараже.

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Теги: Стив Возняк, космос
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