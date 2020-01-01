В Швеции построили полностью деревянный небоскреб

Это второе самое высокое здание из дерева в мире.

Высота башни 75 м может показаться не такой уж впечатляющей - в конце концов, Эмпайр-стейт-билдинг более чем в пять раз выше, - но если учесть, что Культурный центр Сара в Швеции почти полностью построен из дерева. и на самом деле это одна из самых высоких деревянных башен в мире, это позволяет увидеть эту высоту в перспективе. Проект также включает в себя множество экологичных функций, и ожидается, что через 50 лет он станет углеродно-отрицательным.

Культурный центр Сара - это многоцелевой комплекс, состоящий из высотной 20-этажной башни и малоэтажного культурного центра. Он включает в себя художественную галерею, музей, театр и библиотеку, а также отель с рестораном, спа и конференц-центром.

С верхних этажей башни открывается потрясающий вид на пейзаж вокруг Шеллефтео, который находится чуть ниже Полярного круга в шведской Лапландии, а интерьеры подчеркивают естественную красоту леса.

"Высотный отель построен из сборных 3D-модулей из поперечно-клееного бруса (CLT), уложенных между двумя лифтами, полностью сделанными из CLT", - сообщает White Arkitekter. "Малоэтажный культурный центр построен из колонн и балок из клееного бруса (GLT), а сердечники и стены из клееного бруса - из CLT. Интегрированный структурный дизайн полностью устранил потребность в бетоне из несущей конструкции, что ускорило строительство и значительно сократило углеродный след здания".

Внутренний декор Культурного центра Сара оставляет незащищенным дерево, чтобы подчеркнуть его естественную красоту. Оке Эсон Линдман

Древесина, используемая в строительстве, поступает из местных лесов и обрабатывается на близлежащем лесопильном заводе. На внешней стороне здания установлены солнцезащитные покрытия, которые защищают интерьер от круглосуточного летнего солнца в этой части мира, а система на основе теплового насоса обеспечивает энергоэффективное отопление и охлаждение. Солнечные панели общей площадью 1200 кв. м. сокращают потребление электроэнергии в энергосистеме, а интегрированная система на основе искусственного интеллекта регулирует потребление энергии в зависимости от загруженности.

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Его место в рейтинге самых высоких современных лесоматериалов в мире немного сложный. Самой высокой в ​​мире деревянной башней в настоящее время является норвежская башня Мьесторнет, высота которой составляет 85,4 м. Второе место, возможно, занял венский HoHo Wien, высотой 84 м, однако он имеет бетонное ядро, а не деревянное, поэтому его более правильно рассматривать в своем собственном классе гибридных башен из дерева и бетона. Таким образом, 75-метровая башня Культурного центра Сара станет второй по высоте современной деревянной башней в мире, но мы дождемся Совета по высотным зданиям и городской среде обитания, влиятельного органа, который решает такие вопросы, чтобы сделать его официальным. В любом случае, это, безусловно, выдающийся пример высокого деревянного строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции построили первую деревянную электростанцию.