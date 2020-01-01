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В Швеции построили полностью деревянный небоскреб

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Это второе самое высокое здание из дерева в мире.
Культурный центр Сара достигает максимальной высоты 75 м
Культурный центр Сара достигает максимальной высоты 75 м
Оке Эсон Линдман

Высота башни 75 м может показаться не такой уж впечатляющей - в конце концов, Эмпайр-стейт-билдинг более чем в пять раз выше, - но если учесть, что Культурный центр Сара в Швеции почти полностью построен из дерева. и на самом деле это одна из самых высоких деревянных башен в мире, это позволяет увидеть эту высоту в перспективе. Проект также включает в себя множество экологичных функций, и ожидается, что через 50 лет он станет углеродно-отрицательным.

Культурный центр Сара - это многоцелевой комплекс, состоящий из высотной 20-этажной башни и малоэтажного культурного центра. Он включает в себя художественную галерею, музей, театр и библиотеку, а также отель с рестораном, спа и конференц-центром.

С верхних этажей башни открывается потрясающий вид на пейзаж вокруг Шеллефтео, который находится чуть ниже Полярного круга в шведской Лапландии, а интерьеры подчеркивают естественную красоту леса.

"Высотный отель построен из сборных 3D-модулей из поперечно-клееного бруса (CLT), уложенных между двумя лифтами, полностью сделанными из CLT", - сообщает White Arkitekter. "Малоэтажный культурный центр построен из колонн и балок из клееного бруса (GLT), а сердечники и стены из клееного бруса - из CLT. Интегрированный структурный дизайн полностью устранил потребность в бетоне из несущей конструкции, что ускорило строительство и значительно сократило углеродный след здания".

Внутренний декор Культурного центра Сара оставляет незащищенным дерево, чтобы подчеркнуть его естественную красоту.
Внутренний декор Культурного центра Сара оставляет незащищенным дерево, чтобы подчеркнуть его естественную красоту.
Оке Эсон Линдман

Древесина, используемая в строительстве, поступает из местных лесов и обрабатывается на близлежащем лесопильном заводе. На внешней стороне здания установлены солнцезащитные покрытия, которые защищают интерьер от круглосуточного летнего солнца в этой части мира, а система на основе теплового насоса обеспечивает энергоэффективное отопление и охлаждение. Солнечные панели общей площадью 1200 кв. м. сокращают потребление электроэнергии в энергосистеме, а интегрированная система на основе искусственного интеллекта регулирует потребление энергии в зависимости от загруженности.

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Его место в рейтинге самых высоких современных лесоматериалов в мире немного сложный. Самой высокой в ​​мире деревянной башней в настоящее время является норвежская башня Мьесторнет, высота которой составляет 85,4 м. Второе место, возможно, занял венский HoHo Wien, высотой 84 м, однако он имеет бетонное ядро, а не деревянное, поэтому его более правильно рассматривать в своем собственном классе гибридных башен из дерева и бетона. Таким образом, 75-метровая башня Культурного центра Сара станет второй по высоте современной деревянной башней в мире, но мы дождемся Совета по высотным зданиям и городской среде обитания, влиятельного органа, который решает такие вопросы, чтобы сделать его официальным. В любом случае, это, безусловно, выдающийся пример высокого деревянного строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции построили первую деревянную электростанцию.

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Теги: деревянный дом, Швеция
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