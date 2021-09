Apple: Вибрация мотоцикла может повредить iPhone

Apple незаметно добавила новый раздел на свои страницы поддержки, предупреждающий, что вибрация мотоцикла может со временем повредить камеру iPhone.

Компания предупреждает, что воздействие вибраций с высокой амплитудой в определенных частотных диапазонах, в частности тех, которые генерируются мощными двигателями мотоциклов, может ухудшить характеристики системы камеры.

Технический гигант говорит, что затронутые телефоны включают в себя телефоны с оптической стабилизацией изображения, что означает, что iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus и iPhone 7 и более поздних версий, включая iPhone SE 2 (сверхширокоугольная камера на iPhone 11 и более поздних версиях не имеет оптической стабилизации изображения, как и телеобъектив на iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus).

Проблема также затрагивает iPhone с автофокусом с обратной связью, который поставляется с iPhone XS и более поздними версиями, включая iPhone SE 2.

Обе функции помогают обеспечить резкость фотографий, а стабилизация также помогает уменьшить дрожание видео.

"Мотоциклетные двигатели большой мощности или большого объема генерируют интенсивные вибрации большой амплитуды, которые передаются через шасси и руль", - заявила Apple в своем новом сообщении службы поддержки. "Не рекомендуется подвергать iPhone длительным вибрациям большой амплитуды".

Другими словами, если вы хотите, чтобы камера вашего iPhone оставалась в наилучшей возможной форме, вам следует воздержаться от прикрепления телефона к мотоциклам с мощными двигателями.

Apple добавила, что прикрепление iPhone к автомобилям с малолитражными или электрическими двигателями, таким как мопеды и скутеры, может привести к "вибрациям сравнительно меньшей амплитуды", и заявила, что в этих случаях рекомендуется использовать амортизирующее крепление, чтобы уменьшить риск повреждение телефона и его систем. Также не рекомендовали использовать телефон на мопедах и скутерах в течение длительного времени.

Как отмечает MacRumors, впервые заметивший новый пост службы поддержки Apple, в ряде сообщений на форуме за последние годы обсуждалось, как вибрации мотоцикла, по-видимому, повреждают технологию камеры на некоторых iPhone.

Эта новость станет большим разочарованием для байкеров, которые любят использовать свой iPhone для навигации. Еще неизвестно, смогут ли будущие модели iPhone решить эту проблему.

