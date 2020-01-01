На МКС провели первый международный выход в открытый космос

Это первый выход в открытый космос, в котором не участвовал американский или русский член экипажа.

Астронавт JAXA Акихико Хошиде (слева) и Томас Песке из ЕКА работают за пределами Международной космической станции в воскресенье, 12 сентября 2021 года NASA

Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства (ESA), одетые в американские скафандры с флагами своих стран на левом плече, провели шесть часов и 54 минуты, работая в космосе в воскресенье (12 сентября). Выход в открытый космос (EVA) начался в 15:15 по Киеву, когда два члена экипажа Экспедиции 65 переключили свои скафандры на питание от батарей.

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Выйдя из шлюза US Quest, Хошиде и Песке направились к левой стороне магистральной фермы космической станции в позицию, обозначенную как P4. Там они вместе создали конструкцию кронштейна, называемую комплектом для модификации, а затем установили ее на контейнер мачты у основания одной из существующих солнечных батарей P4.

Комплект подготовил площадку для будущей установки и развертывания третьей из шести новых развертываемых солнечных батарей Международной космической станции (iROSA). Массив модернизирует один из восьми каналов питания станции, известный как 4A, который обеспечивает частичное питание лаборатории Destiny в США, узла Harmony и европейского модуля Columbus.

Оригинальные солнечные батареи станции начали демонстрировать признаки деградации по мере того, как они достигают и превышают свой 15-летний срок службы. Новые развертываемые солнечные батареи позволят увеличить подачу электроэнергии на станцию ​​на 20–30 процентов.

После завершения установки мод-комплекта Хошиде и Песке заменили блок измерения с плавающей запятой, устройство, используемое для измерения потенциала электрического заряда массивов станции и связанных с ними поверхностей в непосредственной близости от нее. Хошиде также удалил и заменил "штифт", используемый для фиксации люка шлюза.

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Выполнив запланированные задачи выхода в открытый космос, два астронавта вернулись в шлюз, чтобы войти на космическую станцию. Выход в открытый космос закончился в 15.09 по восточноевропейскому времени (1909 г. по Гринвичу), когда началось повышение давления в воздушном шлюзе.

Действия Хошиде и Песке во время выхода в открытый космос были сняты с помощью специальной камеры виртуальной реальности (VR) в рамках проекта ISS Experience, продолжающегося иммерсивного производства Felix & Paul Studios совместно с TIME. Специальная трехмерная космическая камера с обзором на 360 градусов была размещена во время выхода в открытый космос наземными диспетчерами с помощью роботизированной руки станции Canadarm2.

Первоначально NASA планировало провести этот выход в открытый космос в августе с Хошиде и американским астронавтом Марком Ванде Хей. Песке был добавлен в команду EVA после того, как Ванде Хей получил защемление нерва на шее. Все еще выздоравливая, Ванде Хей поддерживал выход в открытый космос изнутри станции.

Все члены экипажа операционного сегмента США (USOS), включая астронавтов NASA, JAXA и ESA, проходят одинаковую подготовку, поэтому пары выходцев в открытый космос обычно зависят от состава экипажа станции в любой момент времени, сказал заместитель менеджера NASA по программе Международной космической станции Дана Вайгель.

Хошиде был первым членом экипажа вне космического корабля (EV1) и был одет в скафандр с красными полосками. Песке был EV-2 в костюме без опознавательных знаков. Это был четвертый выход в открытый космос для Хошиде и шестой для Песке.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало астронавтов для полета на корабле SpaceX Crew-4.