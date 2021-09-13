Исследователи создали целую виртуальную вселенную

И вы даже можете ее скачать.

Симуляция Учуу - самая крупная и детализированная симуляция Вселенной из когда-либо созданных. Он содержит 2,1 триллиона "частиц" в пространстве диаметром 9,6 миллиарда световых лет. Имитация моделирует эволюцию Вселенной на протяжении более 13 миллиардов лет. Она не фокусируется на образовании звезд и планет, а вместо этого рассматривает поведение темной материи в расширяющейся Вселенной.

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Детали Учуу достаточно высоки, чтобы команда могла идентифицировать все, от скоплений галактик до гало темной материи отдельных галактик. Поскольку темная материя составляет большую часть материи Вселенной, она является основным двигателем образования и кластеризации галактик.

Для создания такой детальной модели требуется колоссальная вычислительная мощность и объем памяти. Команда использовала более 40 000 компьютерных ядер и 20 миллионов компьютерных часов для создания своего моделирования и произвела более 3 петабайт данных.

Это 3000 ТБ или 3 миллиона ГБ. Однако, используя сжатие с высокой плотностью, команда смогла сжать свои результаты до всего 100 ТБ хранилища.

Это по-прежнему огромный объем данных, но его можно хранить на одном диске.

Например, Exadrive от Nimbus - это твердотельный накопитель емкостью 100 ТБ в стандартном форм-факторе 3,5 дюйма. Конечно, это обойдется вам в 40 000 долларов США, но если у вас есть такие деньги, почему бы не использовать их, чтобы держать вселенную в кармане.

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К счастью, если у вас не так много денег, вы можете получить доступ к данным в Интернете. Необработанные данные команды Учуу размещены на skiesanduniverses.org, так что вы можете исследовать их виртуальную вселенную сколько угодно.

Помимо того, что это детальное космическое моделирование, имитация Учуу может использоваться исследователями, занимающимися интеллектуальным анализом научных данных. По мере создания больших обзоров неба и создания новых моделей объем данных станет настолько большим, что интеллектуальный анализ данных будет играть решающую роль в астрономических исследованиях.

Пока эти данные не станут доступными, разработчики данных могут отточить свои навыки на карманной вселенной.

Напомним, ранее сообщалось, что в мультивселенной больше жизни, чем предполагалось.