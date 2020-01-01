Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что такое диэлектрики: Эксперименты

Комментариев: 0
Для чего нужны диэлектрики.

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Что такое электропроводность и что такое диэлектрики. Проводят ли ток соленые огурцы? Что такое элегаз? И как все-таки можно заставить резину провести ток? На эти вопросы ответит физик-экспериментатор, заведующий лабораторией физики Политехнического музея Алексей Иванченко. 

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь