Что такое диэлектрики: Эксперименты

Для чего нужны диэлектрики.

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Что такое электропроводность и что такое диэлектрики. Проводят ли ток соленые огурцы? Что такое элегаз? И как все-таки можно заставить резину провести ток? На эти вопросы ответит физик-экспериментатор, заведующий лабораторией физики Политехнического музея Алексей Иванченко.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.