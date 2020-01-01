Что такое диэлектрики: Эксперименты
Для чего нужны диэлектрики.
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Что такое электропроводность и что такое диэлектрики. Проводят ли ток соленые огурцы? Что такое элегаз? И как все-таки можно заставить резину провести ток? На эти вопросы ответит физик-экспериментатор, заведующий лабораторией физики Политехнического музея Алексей Иванченко.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.
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