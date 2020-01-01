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Фото дня: Астронавт показал города мира с борта МКС

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Астронавт NASA Шейн Кимбро сделал потрясающие снимки.

Астронавт NASA Шейн Кимбро поделился в своем Твиттере кадрами с борта МКС. В его объектив попало множество городов мира.

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Кимбро - участник миссии на МКС, которую запустила ракета SpaceX 23 апреля. Она должен длиться шесть месяцев, во время которой астронавты обслуживают международную космическую станцию ​​и проводят более сотни экспериментов в условиях микрогравитации. Возвращение экипажа запланировано на октябрь этого месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало огни ночной Европы с борта МКС.

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Теги: МКС, фото, NASA, астронавт
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