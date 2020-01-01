TWS-наушники: что это такое и как правильно выбрать

Совсем скоро компания Xiaomi выпустит новую модель беспроводных TWS-наушников, ее название — M20103E1.

Устройство получит корпус белого цвета, беспроводную зарядку и LED-индикатор. Дата выхода аксессуара пока неизвестна, но есть данные, что наушники будут вакуумными. Мы расскажем про технологию TWS и критерии выбора устройств

Особенности приборов

True Wireless Stereo означает, что наушники подключены к смартфону и между собой без использования проводов. Они работают полностью на Bluetooth. Наушники делятся на ведущий и ведомый. Один подключается к смартфону, а второй к первому. Образуется замкнутая система, не требующая проводов для соединения. Модели обладают хорошей автономностью. В каждый беспроводной наушник встроены модуль Bluetooth и аккумулятор. Подзарядка осуществляется через специальный кейс.

На внешней части устройств расположены кнопки или сенсорные датчики. При нажатии или прикосновении можно брать трубку, завершать разговор, переключать музыку. Пользователи ценят устройства за удобство использования. Наушники не путаются, как проводные, и комфортно сидят в раковине. Важно знать главные критерии при выборе, чтобы шопинг был удачным.

Основные технические характеристики

Беспроводные устройства делятся на два типа:

вкладыши — легко размещаются и неплотно прилегают к ушной раковине;

внутриканальные — полностью блокируют посторонние звуки благодаря вакууму.

Вторые подходят поклонникам громкой музыки, а первые — любителям разговаривать по телефону. Не все TWS-наушники можно использовать в качестве гарнитуры. Внутриканальные устройства искажают внешние звуки, собеседник будет плохо слышать. Вкладыши четче передают голосовые сообщения.

Важные характеристики:

Подавление шума. Благодаря этому параметру можно слушать музыку или разговаривать в местах с повышенной громкостью. Например, в метро, поезде или электричке. Наличие приложения. С его помощью можно обновлять систему наушников, перепрошивать их и узнавать о новых функциях. Приложение устанавливается на смартфон. Автономность работы. Характеристика показывает, насколько долго устройство будет работать без подзарядки. Это важный параметр, особенно если вы часто путешествуете. Наличие эквалайзера. С его помощью можно настроить произведение музыки под собственный вкус. Необязательно брать смартфон, чтобы добавить басы или уменьшить частоты.

Выбирайте устройства по этим характеристикам и собственным предпочтениям в звучании.

Дополнительные возможности гаджетов

Некоторые модели обладают «умными» функциями, например:

Запоминание предпочтений владельца. Устройство анализирует, на какой громкости и частоте пользователь слушает музыку. Аудиозаписи воспроизводятся в соответствии с предпочтениями. «Умный» разговор. Стереосистема увеличивает громкость голоса, но подавляет внешние шумы. Благодаря этому повышается комфорт во время коммуникации. Функция Multipoint. Возможность одновременного подключения к двум устройствам. Например, легко совмещать просмотр фильма на ноутбуке и разговор по телефону.

Цена гаджетов зависит от бренда, технических характеристик и возможностей. Ориентируйтесь на бюджет и требования к устройствам. Найти TWS-наушники можно на Comfy.ua. В каталоге представлены модели мировых брендов. Не сомневайтесь в качестве, товары сопровождаются гарантией. Удачного поиска лучших наушников!

TWS-навушники: що це таке і як правильно вибрати

Зовсім скоро компанія Xiaomi випустить нову модель бездротових TWS-навушників, її назва - M20103E1. Пристрій отримає корпус білого кольору, бездротову зарядку і LED-індикатор. Дата виходу аксесуара поки невідома, але є дані, що навушники будуть вакуумними. Ми розповімо про технологію TWS і критерії вибору пристроїв.

Особливості приладів

True Wireless Stereo означає, що навушники підключені до смартфону і між собою без використання дротів. Вони працюють повністю на Bluetooth. Навушники діляться на провідний і ведений. Один підключається до смартфону, а другий до першого. Утворюється замкнута система, яка не потребує проводів для з'єднання. Моделі мають гарну автономність. У кожен бездротової навушник вбудовані модуль Bluetooth і акумулятор. Підзарядка здійснюється через спеціальний кейс.

На зовнішній частині пристроїв розташовані кнопки або сенсорні датчики. При натисканні або дотику можна брати трубку, завершувати розмову, перемикати музику. Користувачі цінують пристрой за зручність використання. Навушники не плутаються, як дротові, і комфортно сидять в раковині. Важливо знати головні критерії при виборі, щоб шопінг був вдалим.

Основні технічні характеристики

Бездротові пристрої діляться на два типи:

вкладиші - легко розміщуються і нещільно прилягають до вушної раковини;

внутрішньоканальні - повністю блокують сторонні звуки завдяки вакууму.

Другі підходять шанувальникам гучної музики, а перші - любителям розмовляти по телефону. Не всі TWS-навушники можна використовувати як гарнітуру. Внутрішньоканальні пристрої спотворюють зовнішні звуки, співрозмовник буде погано чути. Вкладиші чіткіше передають голосові повідомлення.

Важливі характеристики:

Придушення шуму. Завдяки цьому параметру можна слухати музику або розмовляти в місцях з підвищеною гучністю. Наприклад, в метро, ​​поїзді чи електричці. Наявність програми. З його допомогою можна оновлювати систему навушників, перепрошивати їх і дізнаватися про нові функції. Додаток встановлюється на смартфон. Автономність роботи. Характеристика показує, наскільки довго пристрій буде працювати без підзарядки. Це важливий параметр, особливо якщо ви часто подорожуєте. Наявність еквалайзера. З його допомогою можна налаштувати музику під власний смак. Необов'язково брати смартфон, щоб додати баси або зменшити частоти.

Вибирайте пристрої за цими характеристиками і власними уподобаннями в звучанні.

Додаткові можливості гаджетів

Деякі моделі мають «розумни» функції, наприклад:

Запам'ятовування вподобань власника. Пристрій аналізує, на який гучності і частоті користувач слухає музику. Аудіозаписи відтворюються відповідно до уподобань.

«Розумна» розмова. Стереосистема збільшує гучність голосу, але пригнічує зовнішні шуми. Завдяки цьому підвищується комфорт під час комунікації.

Функція Multipoint. Можливість одночасного підключення до двох пристроїв. Наприклад, легко поєднувати перегляд фільму на ноутбуці і розмову по телефону.

Ціна гаджетів залежить від бренду, технічних характеристик і можливостей. Орієнтуйтеся на бюджет і вимоги до пристроїв. Знайти TWS-навушники можна на Comfy.ua. У каталозі представлені моделі світових брендів. Не сумнівайтеся в якості, товари супроводжуються гарантією. Вдалого пошуку кращих навушників!

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