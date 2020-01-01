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На борту МКС заметили дым: Виноваты россияне

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На российском модуле Звезда задымил аккумулятор.
На российском модуле задымила батарея
На российском модуле задымила батарея
NASA.gov

По сообщениям новостей, на борту российской стороны Международной космической станции (МКС) рано утром (9 сентября) сработала сигнализация, и экипаж сообщил, что видел дым и запах горелого пластика. 

Инцидент произошел в российском модуле "Звезда", когда аккумуляторы станции перезаряжались, сообщило российское космическое агентство Роскосмос. По словам Роскосмоса, теперь системы вернулись в нормальное состояние, а экипаж вернулся к "обычным тренировкам". По сообщению Associated Press, экипаж МКС активировал воздушные фильтры, которые очистили воздух. 

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Хотя этот инцидент был разрешен, это не первый случай, когда МКС имеет дело с тревожными событиями. И вряд ли он будет последним. 

По сообщению BBC, 1 сентября главный инженер ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев заявил государственным СМИ, что большая часть оборудования на борту МКС устарела и может привести к непоправимым сбоям. По словам Соловьева, по крайней мере, 80% бортовых систем на российском сегменте МКС устарели.

30 августа российские космонавты обнаружили трещины на модуле "Заря" МКС, который был первым компонентом МКС, выведенным на орбиту в 1998 году, как ранее сообщал Live Science . Соловьев сказал российскому государственному информационному агентству РИА, что эти трещины со временем могут начать расширяться. Он также ранее предупреждал о «лавине» сломанного оборудования после 2025 года, по данным Reuters .

МКС стареет и не может длиться вечно; но как он в конечном итоге уйдет на пенсию, неясно. Если люди в конечном итоге не выведут станцию ​​из эксплуатации, например, спустив ее с орбиты, постоянно угрожающий риск столкновения с космическим мусором и микрометеоритами приведет к ее гибели, сообщает сайт- партнер Live Science Space.com .

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Тем не менее, МКС разрешено работать как минимум до декабря 2024 года, а с технической точки зрения - до конца 2028 года, как ранее сообщили Space.com представители НАСА. «Кроме того, наш анализ не выявил каких-либо проблем, которые помешали бы нам выйти за пределы 2028 года, если это необходимо».

По данным Associated Press, 6-часовой выход в открытый космос для работы над недавно пришвартованной российской научной лабораторией "Наука", запланированный на четверг, все еще в порядке. 

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС не могут найти причину утечки воздуха.

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Теги: МКС, дым
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