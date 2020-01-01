На борту МКС заметили дым: Виноваты россияне

На российском модуле Звезда задымил аккумулятор.

По сообщениям новостей, на борту российской стороны Международной космической станции (МКС) рано утром (9 сентября) сработала сигнализация, и экипаж сообщил, что видел дым и запах горелого пластика.

Инцидент произошел в российском модуле "Звезда", когда аккумуляторы станции перезаряжались, сообщило российское космическое агентство Роскосмос. По словам Роскосмоса, теперь системы вернулись в нормальное состояние, а экипаж вернулся к "обычным тренировкам". По сообщению Associated Press, экипаж МКС активировал воздушные фильтры, которые очистили воздух.

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Хотя этот инцидент был разрешен, это не первый случай, когда МКС имеет дело с тревожными событиями. И вряд ли он будет последним.

По сообщению BBC, 1 сентября главный инженер ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев заявил государственным СМИ, что большая часть оборудования на борту МКС устарела и может привести к непоправимым сбоям. По словам Соловьева, по крайней мере, 80% бортовых систем на российском сегменте МКС устарели.

30 августа российские космонавты обнаружили трещины на модуле "Заря" МКС, который был первым компонентом МКС, выведенным на орбиту в 1998 году, как ранее сообщал Live Science . Соловьев сказал российскому государственному информационному агентству РИА, что эти трещины со временем могут начать расширяться. Он также ранее предупреждал о «лавине» сломанного оборудования после 2025 года, по данным Reuters .

МКС стареет и не может длиться вечно; но как он в конечном итоге уйдет на пенсию, неясно. Если люди в конечном итоге не выведут станцию ​​из эксплуатации, например, спустив ее с орбиты, постоянно угрожающий риск столкновения с космическим мусором и микрометеоритами приведет к ее гибели, сообщает сайт- партнер Live Science Space.com .

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Тем не менее, МКС разрешено работать как минимум до декабря 2024 года, а с технической точки зрения - до конца 2028 года, как ранее сообщили Space.com представители НАСА. «Кроме того, наш анализ не выявил каких-либо проблем, которые помешали бы нам выйти за пределы 2028 года, если это необходимо».

По данным Associated Press, 6-часовой выход в открытый космос для работы над недавно пришвартованной российской научной лабораторией "Наука", запланированный на четверг, все еще в порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС не могут найти причину утечки воздуха.