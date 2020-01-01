Apple Watch могут получить датчик измерения температуры тела

Ходят слухи, что Series 8 сможет измерять температуру вашего тела.

Наверняка вы видели жульническую рекламу, обещающей вам “больше оперативной памяти“ на телефоне или которые делали вид, что измеряют температуру. Они либо выдавали совершенно случайные цифры, либо вы могли сами установить температуру, чтобы разыграть своих друзей.

Но, похоже, измерение температуры может появиться в Apple Watch Series 8. Этот слух исходит от известного аналитика Минг-Чи Куо, который имеет большой послужной список точных прогнозов.

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Сообщается, что Apple уже некоторое время работает над включением датчиков температуры в свои продукты. На самом деле, есть патенты, датируемые 2014 годом, которые показывают, что компания сосредоточила внимание на этой технологии, хотя и на наушниках.

Совсем недавно компания Patently Apple сообщила, что компания регистрирует идеи для измерения температуры пользователей с помощью ИК-датчиков в AirPods и на тканях. Последний особенно интересен для тех, кто интересуется Apple Watch Series 8, так как подразумевает, что мы можем увидеть ремешки для часов с технологией измерения температуры.

В настоящее время нет конкретных слухов о том, когда в AirPods будут включены функции для здоровья, но Куо считает, что это произойдет в ближайшие два года или около того.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа себестоимость производства Apple Watch Series 6.