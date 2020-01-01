Самый мощный магнит в мире поможет создать термоядерный реактор

Сверхпроводящий магнит воссоздаст экстремальные условия Солнца.

В области ядерного синтеза некоторые делают большие успехи в погоне за чистой, неисчерпаемой энергией, например, те, кто собирают вместе семиэтажное здание для размещения ИТЭР - крупнейшего в мире реактора-токамака. Другие, тем временем, работают над более компактными и доступными по цене конструкциями, пытаясь продвинуть технологию вперед. Новый прорыв ученых из Массачусетского технологического института демонстрирует, что некоторые из самых больших достижений могут быть достигнуты благодаря этим проектам меньшего размера, а команда обнаружила рекордный сверхпроводящий магнит, самый мощный в своем роде в мире.

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Разработкой нового магнита руководили ученые Массачусетского технологического института, работавшие над экспериментальной конструкцией термоядерного реактора, впервые представленной еще в 2015 году. Реактор, получивший название ARC (доступный, прочный, компактный), представляет собой токамак в форме пончика, который, как и ИТЭР, стремится воссоздать условия внутри нашего Солнца, при которых атомы водорода сливаются вместе под воздействием экстремальной температуры и давления, выделяя огромное количество чистой энергии. Однако ARC будет примерно вдвое меньше ИТЭР с радиусом 3,3 м.

Будь то ИТЭР, дуговые реакторы или термоядерные реакторы, которые крутятся и крутятся, как стелларатор Wendelstein 7-X в Германии, физика и общая цель во многом одинаковы. Изотопы водорода дейтерий и тритий вводятся в камеру и перегреваются, образуя закрученную плазму, которую затем необходимо приостановить и предотвратить попадание в стены или что-либо твердое. И для этого магниты являются ключевым моментом.

Катушки из коммерчески доступного сверхпроводящего материала были использованы в качестве основы для рекордного магнита MIT

Будь то смещенные магнитные катушки, работающие в Wendelstein 7-X, или аккуратная повторяющаяся последовательность магнитных катушек, наблюдаемая в обычных токамаках, все они предназначены для генерации магнитных полей настолько сильных, что они могут удерживать плазму на месте достаточно долго для должны произойти реакции слияния. Но ученые, работающие над ARC, занимаются магнитной технологией с одним ключевым отличием.

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В то время как ИТЭР полагается на сверхпроводящие магниты для управления своей плазмой, это низкотемпературные магниты, которые становятся сверхпроводящими при охлаждении примерно до -269 ° C. Вместо этого ученые ARC стремятся использовать так называемые высокотемпературные сверхпроводники, которые позволяют создавать гораздо более сильное магнитное поле в меньшем пространстве. Команда работала с имеющейся в продаже лентой, которая идет на катушках и разворачивается в плоскую ленту, которая становится сверхпроводящей при более высоких температурах и создает более сильное магнитное поле. Поскольку это теоретически лучше удерживает плазму, в результате реактор может быть меньше и дешевле в строительстве.

Используя эту ленту в качестве отправной точки, ученые Массачусетского технологического института вместе со стартапом Commonwealth Fusion Systems (CFS) потратили последние три года, пытаясь превратить ее в мощный магнит для использования в демонстрационном устройстве под названием SPARC, испытательном стенде для ARC, которое будет примерно вдвое меньше. Конечный продукт команды - магнит, который использует 267 км сверхпроводящей ленты для формирования 16 пластин, которые сложены вместе внутри D-образного корпуса. Этот магнит охлаждается примерно до -253,15 ° C, после чего он становится сверхпроводящим и создает мощное магнитное поле.

"Мы создали первый в своем роде сверхпроводящий магнит, - говорит Джой Данн, руководитель производственного отдела CFS. - Потребовалось много работы для создания уникальных производственных процессов и оборудования. В результате мы теперь хорошо подготовлены к наращиванию производства SPARC. Мы начали с физической модели и проектирования САПР, а затем проработали множество разработок и прототипов, чтобы превратить бумажный дизайн в настоящий физический магнит".

Ученые построили и испытали самый мощный термоядерный магнит в мире MIT

В ходе испытаний команда постепенно наращивала сверхпроводящий магнит, пока он не создал рекордное магнитное поле силой 20 тесла, что сделало его самым мощным магнитным полем, когда-либо созданным с помощью термоядерного магнита.

Уже опубликовав ряд статей по физике, демонстрирующих осуществимость SPARC, команда считает свой новый магнит недостающей частью головоломки, заявляя, что магнит позволяет получить магнитное поле, равное полю, наблюдаемому в реакторе 40. раз больше его размера, используя низкотемпературные сверхпроводящие магниты.

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"Ниша, которую мы заполняли, заключалась в том, чтобы использовать обычную физику плазмы, традиционные конструкции и технологии токамаков, но привнести в нее эту новую магнитную технологию, - говорит Мартин Гринвальд из Массачусетского технологического института. разные области. Мы просто вводили новшества с помощью магнита, а затем применяли базу знаний из того, что было изучено за последние десятилетия".

В настоящее время ни один термоядерный реактор не продемонстрировал способности генерировать больше энергии, чем им необходимо для работы, и достижение этой «безубыточности» было бы историческим моментом. Ученые считают, что с их новым мощным магнитом они сделали значительный шаг к этой цели.

"Теперь я искренне оптимистичен в отношении того, что SPARC может достичь чистой положительной энергии, основываясь на продемонстрированных характеристиках магнитов, - говорит Мария Зубер, вице-президент Массачусетского технологического института по исследованиям. - Следующим шагом является расширение масштабов, чтобы построить настоящую электростанцию. Впереди еще много проблем, не последней из которых является разработка конструкции, обеспечивающей надежную и стабильную работу. И, понимая, что цель здесь - коммерциализация, еще одна серьезная проблема будет экономической. Как вы спроектируете эти электростанции, чтобы их строительство и развертывание было рентабельным?"

Завершение SPARC намечено на 2025 год.

Напомним, ранее сообщалось, что физики побили рекорд самого тонкого магнита в мире.