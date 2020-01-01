Сколько взбитых сливок в 100 баллончиках? Эксперименты

А сколько пены в баллончиках в пене для бритья?

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Блогеры из It's Mamix решили узнать, сколько содержимого в различных баллончиках. Например, сколько взбитых сливок в 100 баллонов взбитых сливок? Сколько Пены для бритья в 100 баллончиков с пеной для бритья? И сколько монтажной пены в 100 баллов монтажной пены? Ведь содержимое всех этих баллонов становится гораздо больше по объему когда выходит наружу!

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если расстрелять машину гвоздями.